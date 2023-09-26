Алаев заявил о сильном падении зарплат у игроков РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев оценил финансовую ситуацию в клубах лиги.

– Все клубы очень внимательно относятся к своим финансам. Нет такого, чтобы только потратить деньги. Все пытаются заработать самостоятельно. Любой спонсор или акционер просто так тратить не дает. Сложности очевидны, все не так хорошо, как вы преподносите.

– Понимаю сложности клубов второй восьмерки, в частности «Факела» и «Ростова», которым надо откуда-то брать деньги, чтобы конкурировать с богачами, да еще и ездить при этом на поездах и автобусах из-за закрытых аэропортов. В чем сложности тех, кому дают денег госкорпорации целевым финансированием?

– У клубов РПЛ есть разные финансовые возможности. Все давно поменялось в плане зарплат. В целом вижу, насколько поменялись зарплаты – в целом по лиге они сильно упали.

Надеюсь, со временем мы откроем все ведомости, но могу сказать – ситуация изменилась кардинально, никто точно не жирует, идет серьезная борьба за болельщика.