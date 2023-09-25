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    • Депутат Госдумы считает, что скандал с Промесом может повлиять на получение им российского гражданства

    Депутат Госдумы считает, что скандал с Промесом может повлиять на получение им российского гражданства

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на дебош Квинси Промеса.

    • Сегодня было опубликовано скандальное видео с участием нападающего «Спартака».
    • В ролике видно, как футболист скандалит в отделении полиции в Москве.
    • В клубе уточнили, что кадры с голландцем были сняты в прошлом году.

    – Допускаю, что он не просто так осужден за преступление в своей стране. У нас и своих «бузитеров» в футболе хватает.

    Я так понимаю, что как раз из-за этого и затягивается процесс получения им гражданства России. У правоохранительных органов и так были к нему вопросы.

    Если то, что написали по нему, правда, то после таких инцидентов благоприятного отношения к нему со стороны МВД не прибавится.

    Если такое поведение будет продолжаться, это станет еще одной галочкой, чтобы не давать ему паспорт. Но мы не знаем, было ли такое на самом деле.

    – Если это правда и такие инциденты продолжатся, надо ли будет Промеса депортировать?

    – Не знаю. У нас с Нидерландами нет соглашения по экстрадиции. Поэтому тут вопросы к правоохранителям.

    Наверное, за перебранку депортировать – это перебор. Но если у правоохранительных органов будут на то основания, почему нет?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.09.2023 23:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4251

      anatolich72 55 секунд назад

      Газпром рулит.

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      Рейтинг: +12503

      BRO_football 9 минут назад

      У Спартака есть связи. Договорятся. Это не проблема.

      0
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      Рейтинг: +19914

      NewLife 10 минут назад

      РБ Спорт, помойный провокатор, продолжает булькать дерьмом. Выволок даже олимпийскую чемпионку по конькам динамовку - не пришей кобыле хвост, великого футбольного эксперта уровня Милонова депутатку по фамилии Журова, которая знает, как в футбол на беговых коньках играть))

      Весь этот ажиотаж вокруг Промеса говорит лишь о том, на сколько известен и знаменит Антоха, и как текут завистливые сопли у хейтеров Спартака.

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