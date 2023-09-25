Депутат Госдумы считает, что скандал с Промесом может повлиять на получение им российского гражданства

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на дебош Квинси Промеса.

Сегодня было опубликовано скандальное видео с участием нападающего «Спартака».

В ролике видно, как футболист скандалит в отделении полиции в Москве.

В клубе уточнили, что кадры с голландцем были сняты в прошлом году.

– Допускаю, что он не просто так осужден за преступление в своей стране. У нас и своих «бузитеров» в футболе хватает.

Я так понимаю, что как раз из-за этого и затягивается процесс получения им гражданства России. У правоохранительных органов и так были к нему вопросы.

Если то, что написали по нему, правда, то после таких инцидентов благоприятного отношения к нему со стороны МВД не прибавится.

Если такое поведение будет продолжаться, это станет еще одной галочкой, чтобы не давать ему паспорт. Но мы не знаем, было ли такое на самом деле.

– Если это правда и такие инциденты продолжатся, надо ли будет Промеса депортировать?

– Не знаю. У нас с Нидерландами нет соглашения по экстрадиции. Поэтому тут вопросы к правоохранителям.

Наверное, за перебранку депортировать – это перебор. Но если у правоохранительных органов будут на то основания, почему нет?