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  • Депутат Госдумы считает, что скандал с Промесом может повлиять на получение им российского гражданства

Депутат Госдумы считает, что скандал с Промесом может повлиять на получение им российского гражданства

25 сентября 2023, 23:43
15

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на дебош Квинси Промеса.

  • Сегодня было опубликовано скандальное видео с участием нападающего «Спартака».
  • В ролике видно, как футболист скандалит в отделении полиции в Москве.
  • В клубе уточнили, что кадры с голландцем были сняты в прошлом году.

– Допускаю, что он не просто так осужден за преступление в своей стране. У нас и своих «бузитеров» в футболе хватает.

Я так понимаю, что как раз из-за этого и затягивается процесс получения им гражданства России. У правоохранительных органов и так были к нему вопросы.

Если то, что написали по нему, правда, то после таких инцидентов благоприятного отношения к нему со стороны МВД не прибавится.

Если такое поведение будет продолжаться, это станет еще одной галочкой, чтобы не давать ему паспорт. Но мы не знаем, было ли такое на самом деле.

– Если это правда и такие инциденты продолжатся, надо ли будет Промеса депортировать?

– Не знаю. У нас с Нидерландами нет соглашения по экстрадиции. Поэтому тут вопросы к правоохранителям.

Наверное, за перебранку депортировать – это перебор. Но если у правоохранительных органов будут на то основания, почему нет?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (15)
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NewLife
1695675090
РБ Спорт, помойный провокатор, продолжает булькать дерьмом. Выволок даже олимпийскую чемпионку по конькам динамовку - не пришей кобыле хвост, великого футбольного эксперта уровня Милонова депутатку по фамилии Журова, которая знает, как в футбол на беговых коньках играть)) Весь этот ажиотаж вокруг Промеса говорит лишь о том, на сколько известен и знаменит Антоха, и как текут завистливые сопли у хейтеров Спартака.
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BRO_football
1695675140
У Спартака есть связи. Договорятся. Это не проблема.
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anatolich72
1695675650
Газпром рулит.
Ответить
anatolich72
1695675907
Им что заняться нечем в футбол полезли. Люди скорые по 4часа ждут а она о паспорте чем-то беспокоится.
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Platina
1695677969
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
Ответить
Platina
1695678002
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
Ответить
Platina
1695678044
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
Ответить
timon2401
1695702788
видео больше года, то что именно говорил Квинси не известно и навярняка был бы он игроком условного Факела, всем было бы пох..но он игрок Спартака, и вот именно сейчас когда у немытого клуба всё идёт не очень, вспоминается это видео и купленные журналюги начанают раздувать очередной мыльный пузырь....
Ответить
JTherry
1695709313
"мы не знаем, было ли такое на самом деле..." ...это по-депутатски, "не знать", но загнобить, особенно, когда ни черта не понимаешь в футболе и вмешиваешься постоянно, да и законов эта Журова толком не знает... зато когда Рамзан опубликовал видос с избиением своим сыном Журавеля, на это весь депутатский корпус рты закрыли и сделали вид, что никто ничего не видел... но видос то есть, но все молчат, боятся героического "папу"... Промес получит российское гражданство, Журова на это повлиять не сможет, как и вся госдума в целом...)
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Владимир-Богданов-google
1695754337
У ,,депутатишки" других забот нет, кроме как обсуждать поведение футболиста годичной давности?
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