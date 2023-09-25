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    • Милонов – Промесу: «Вон из «Спартака», импортированный хулиган!»

    Милонов – Промесу: «Вон из «Спартака», импортированный хулиган!»

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обрушился с критикой на Квинси Промеса.

    • Сегодня было опубликовано скандальное видео с участием нападающего «Спартака».
    • В ролике видно, как футболист скандалит в отделении полиции в Москве.
    • В клубе уточнили, что кадры с голландцем были сняты в прошлом году.

    «Все, это зашквар, полностью. Человеку предлагали поменяться полностью, дали ему шанс. Он не хочет. Значит, все, значит, вон его из «Спартака», вон из российского футбола. Все.

    Мы даже своих наказываем, может быть, жестковато – тех же Кокорина с Мамаевым. А чтобы еще и импортированный хулиган!

    Никаких оправданий быть не может. Может плакать, стонать, но такой футбол нам не нужен», – сказал Милонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +3719

      aaaaahhhh 14 минут назад

      Парадокс - ни кто не знает что случилось на самом деле , но все воняют

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3719

      aaaaahhhh 16 минут назад

      Милонов вон из страны.ДАРМОЕД

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31216

      JTherry 19 минут назад

      Милонову как ефрейтора дали, так сразу дураком в кубе стал, и похоже, при отключенном свете Шушерам новости читает...))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1487

      moskowcity-petrv 34 минуты назад

      Как только, Спартак, вроде бы встал на «ноги».кто-то,очень не желающий этого, вытащил козырь из рукава и решил оказать давление.депутатишки раскудахтались.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      Айболид 39 минут назад

      Нее , пусть остаётся , как символ . Олицетворение так сказать .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5491

      Эном айс 43 минуты назад

      А в Шушарах вчера света не было.
      Где был Милонов?
      Искал н.е.гра в тёмной комнате.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +629

      АлексМак 48 минут назад

      В этот раз Милонов прав на все 100!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6356

      fakeid 49 минут назад

      а можно вы**здить из страны их обоих?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2561

      Январь 59 55 минут назад

      Вся страна осуждала Корина и Мамаева. Кокорину не дали играть за Спартак, зато помочь скрываться от правосудия иностранцу, это по закону.

      3
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      Рейтинг: +35347

      VVM1964 56 минут назад

      Его что контузило ???

      1
      Ответить
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