Милонов – Промесу: «Вон из «Спартака», импортированный хулиган!»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обрушился с критикой на Квинси Промеса.

Сегодня было опубликовано скандальное видео с участием нападающего «Спартака».

В ролике видно, как футболист скандалит в отделении полиции в Москве.

В клубе уточнили, что кадры с голландцем были сняты в прошлом году.

«Все, это зашквар, полностью. Человеку предлагали поменяться полностью, дали ему шанс. Он не хочет. Значит, все, значит, вон его из «Спартака», вон из российского футбола. Все.

Мы даже своих наказываем, может быть, жестковато – тех же Кокорина с Мамаевым. А чтобы еще и импортированный хулиган!

Никаких оправданий быть не может. Может плакать, стонать, но такой футбол нам не нужен», – сказал Милонов.