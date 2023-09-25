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  • Милонов – Промесу: «Вон из «Спартака», импортированный хулиган!»

Милонов – Промесу: «Вон из «Спартака», импортированный хулиган!»

25 сентября 2023, 20:36
26

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обрушился с критикой на Квинси Промеса.

  • Сегодня было опубликовано скандальное видео с участием нападающего «Спартака».
  • В ролике видно, как футболист скандалит в отделении полиции в Москве.
  • В клубе уточнили, что кадры с голландцем были сняты в прошлом году.

«Все, это зашквар, полностью. Человеку предлагали поменяться полностью, дали ему шанс. Он не хочет. Значит, все, значит, вон его из «Спартака», вон из российского футбола. Все.

Мы даже своих наказываем, может быть, жестковато – тех же Кокорина с Мамаевым. А чтобы еще и импортированный хулиган!

Никаких оправданий быть не может. Может плакать, стонать, но такой футбол нам не нужен», – сказал Милонов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (26)
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sait71
1695664552
Милонова вон из ГД, вон. Всё.
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NewLife
1695664589
Милонов, ты кто такой ? Пошел нах ! Вон из Думы пи.др дармоед.
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Январь 59
1695664707
Вся страна осуждала Корина и Мамаева. Кокорину не дали играть за Спартак, зато помочь скрываться от правосудия иностранцу, это по закону.
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АлексМак
1695665118
В этот раз Милонов прав на все 100!
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moskowcity-petrv
1695665970
Как только, Спартак, вроде бы встал на «ноги».кто-то,очень не желающий этого, вытащил козырь из рукава и решил оказать давление.депутатишки раскудахтались.
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JTherry
1695666833
Милонову как ефрейтора дали, так сразу дураком в кубе стал, и похоже, при отключенном свете Шушерам новости читает...))
Ответить
aaaaahhhh
1695667036
Милонов вон из страны.ДАРМОЕД
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aaaaahhhh
1695667142
Парадокс - ни кто не знает что случилось на самом деле , но все воняют
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ivany4
1695668399
Милонов, а ты не хочешь все поведать суть дела и факты, по которым ты выносишь свое решение? Милонов, а ты не хочешь узнать расценки на освобождение по невиновности. Когда виновен, там суммы - не одна твоя годовая зарплата и выше. Оказывается, что на зоне, что в думе - зашквар одинаков.))
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ScarlettOgusania
1695674116
Милонов, вон из госдумы, питерский дармоед!
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