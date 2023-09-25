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    • Селюк назвал виновных в поражении «Зенита» от «Локомотива»

    Селюк назвал виновных в поражении «Зенита» от «Локомотива»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:2) в 9-м туре РПЛ из-за «карнавальщиков».

    «Исход матча удивил многих. Все думали, что «Зенит» выиграет.

    У питерцев чересчур большое количество бразильцев, которые, как правило, всегда мало мотивированы, они больше карнавальщики.

    «Локомотив» был настроен и более собран, особенно Дзюба и Тикнизян. Москвичи вышли биться, за счeт желания и самоотдачи победили.

    Брать пример с «Шахтeра», конечно, хорошо, но это работало много лет назад, украинцы уже не имеют такое количество бразильцев в составе. «Зениту» надо что-то менять.

    С Малкомом и Венделом как-то повезло, плюс-минус попали с Клаудиньо, но они стали брать уже всех подряд. Количество бразильцев не должно превышать 2-3 человек. Карнавальщиков лучше отправить в Бразилию», – сказал Селюк.

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    Источник: радио «Движение»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6156

      Павелий 28 минут назад

      - абсолютно верно. Надо менять владельца команды с государственной компании Газпром.

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      Рейтинг: +2180

      Suvorov71 39 минут назад

      Всегда говорил и буду говорить, что во всех бедах российского футбола виноват ПРОМКВАС и его хозяин ЛЁНЯ, А ЧТО КАСАЕМО Сегожи, то он там исполнитель желаний ЛЁНИ, не будет исполнять выкинут как.........

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      Рейтинг: +1595

      rac531 1 час назад

      ЗЕНИТ, КАК ВСЕГДА, ИСТЕРИЛ, ЛОКОМОТИВ ПОБЕЖДАЛ!

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      Рейтинг: +16393

      Алексей З 1 час назад

      Прочёл.
      Ну и кто виноват ? Бразильцы сами сюда едут, им Европы мало ?
      Взялся обличать , так давай конкретики.
      Газпром и лично Миллер создали эту ситуацию. Раз боишься сказать правду , так и не стоит рот открывать.

      2
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      Рейтинг: +1231

      qawzsexdr 1 час назад

      "Надо что то менять", поиграли и проиграли , это чемпионат а не финал (у каждого клу будут ошибки и не раз) . А результат весной а не в 1 матче.

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      Рейтинг: +562

      Alemann 1 час назад

      В целом, согласен. Может и не в бразильцах дело, но одна команда билась за победу, чем занималась другая ...

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      Рейтинг: +19384

      paracetamol 2 часа назад

      Семак распустил команду, пора его менять, его время вышло!

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      Рейтинг: +16393

      Алексей З > paracetamol 1 час назад

      Длбб, при чём тут Семак ?
      Или ты по скудоумию полагаешь , что он что-то решает в трансферной политике ?
      Ему привезли , его дело схему подобрать и выигрывать титулы.
      Не справится - уволят, там на лавке доХ желающих , начиная от Тимохи ...

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