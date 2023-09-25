Селюк назвал виновных в поражении «Зенита» от «Локомотива»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:2) в 9-м туре РПЛ из-за «карнавальщиков».

«Исход матча удивил многих. Все думали, что «Зенит» выиграет.

У питерцев чересчур большое количество бразильцев, которые, как правило, всегда мало мотивированы, они больше карнавальщики.

«Локомотив» был настроен и более собран, особенно Дзюба и Тикнизян. Москвичи вышли биться, за счeт желания и самоотдачи победили.

Брать пример с «Шахтeра», конечно, хорошо, но это работало много лет назад, украинцы уже не имеют такое количество бразильцев в составе. «Зениту» надо что-то менять.

С Малкомом и Венделом как-то повезло, плюс-минус попали с Клаудиньо, но они стали брать уже всех подряд. Количество бразильцев не должно превышать 2-3 человек. Карнавальщиков лучше отправить в Бразилию», – сказал Селюк.