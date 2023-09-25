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  • Селюк назвал виновных в поражении «Зенита» от «Локомотива»

Селюк назвал виновных в поражении «Зенита» от «Локомотива»

25 сентября 2023, 08:55
8

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:2) в 9-м туре РПЛ из-за «карнавальщиков».

«Исход матча удивил многих. Все думали, что «Зенит» выиграет.

У питерцев чересчур большое количество бразильцев, которые, как правило, всегда мало мотивированы, они больше карнавальщики.

«Локомотив» был настроен и более собран, особенно Дзюба и Тикнизян. Москвичи вышли биться, за счeт желания и самоотдачи победили.

Брать пример с «Шахтeра», конечно, хорошо, но это работало много лет назад, украинцы уже не имеют такое количество бразильцев в составе. «Зениту» надо что-то менять.

С Малкомом и Венделом как-то повезло, плюс-минус попали с Клаудиньо, но они стали брать уже всех подряд. Количество бразильцев не должно превышать 2-3 человек. Карнавальщиков лучше отправить в Бразилию», – сказал Селюк.

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Источник: радио «Движение»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Селюк Дмитрий
Комментарии (8)
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paracetamol
1695622458
Семак распустил команду, пора его менять, его время вышло!
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Alemann
1695623751
В целом, согласен. Может и не в бразильцах дело, но одна команда билась за победу, чем занималась другая ...
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qawzsexdr
1695623958
"Надо что то менять", поиграли и проиграли , это чемпионат а не финал (у каждого клу будут ошибки и не раз) . А результат весной а не в 1 матче.
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Павелий
1695629224
- абсолютно верно. Надо менять владельца команды с государственной компании Газпром.
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Spirit_78
1695634458
Естественно, агент будет по максимуму рекламировать российский неликвид, за который нужно переплачивать раз в 5 больше рыночной стоимости. Да и вообще такие воротилы не отказались бы от полного запрета на легионеров, их доходы выросли бы многократно))
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шахта Заполярная
1695634947
Семака нужно менять на бразильского тренера
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