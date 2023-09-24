Мостовой высказался о конфликте Дзюбы с Семаком

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на поведение форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. После матча с «Зенитом» он заявил, что не знает Сергея Семака.

«Что-то должно было произойти. Обстановка все время нагнеталась, это сейчас в тренде.

Если Артем и сказал что-то Семаку, что здесь такого? Все знают, почему он ушел, не играл последнее время в «Зените». Тем более не забывайте, что «Локомотив» сегодня выиграл у «Зенита». Многое всегда зависит от результата. Сегодня «Локомотив» в фаворе и никто не скажет им плохого слова. Не думал, что они выиграют.

Никакого топора войны между Семаком и Дзюбой нет. Это футбольная обстановка», – сказал Мостовой.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

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