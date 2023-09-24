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    Мостовой высказался о конфликте Дзюбы с Семаком

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на поведение форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. После матча с «Зенитом» он заявил, что не знает Сергея Семака.

    «Что-то должно было произойти. Обстановка все время нагнеталась, это сейчас в тренде.

    Если Артем и сказал что-то Семаку, что здесь такого? Все знают, почему он ушел, не играл последнее время в «Зените». Тем более не забывайте, что «Локомотив» сегодня выиграл у «Зенита». Многое всегда зависит от результата. Сегодня «Локомотив» в фаворе и никто не скажет им плохого слова. Не думал, что они выиграют.

    Никакого топора войны между Семаком и Дзюбой нет. Это футбольная обстановка», – сказал Мостовой.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.09.2023 23:21
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