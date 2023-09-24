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    • «Краснодар» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    «Краснодар» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар»«Урал», 9 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на игру:

    «Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба

    Главный тренер: Владимир Ивич

    «Урал»: Помазун, Филипенко, Мамин, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Ишков, Шеттине.

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» – «Урал»

    Краснодар-Урал где смотреть

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    Источник: Спортбокс

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