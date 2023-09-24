Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» – «Урал», 9 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на игру:
«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба
Главный тренер: Владимир Ивич
«Урал»: Помазун, Филипенко, Мамин, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Ишков, Шеттине.
Главный тренер: Виктор Гончаренко
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» – «Урал»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс