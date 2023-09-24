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    • «Пари НН» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    «Пари НН» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН»«Оренбург», 9 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 14:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на игру:

    «Пари НН»: Нигматуллин, Гоцук, Каккоев, Стаматов, Александров, Калинский, Трошечкин, Зе Турбо, Карапузов, Севикян, Майга

    Главный тренер: Сергей Юран

    ___________________________________________________________________________________

    «Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Сиваков, Гойкович, Адамов, Перес, Башич, Вера, Мансилья, Марин, Обухов

    Главный тренер: Давид Деограсия

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спартак»«Динамо»

    Пари НН-Оренбург где смотреть

    Источник: Спортбокс

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