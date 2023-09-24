Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» – «Оренбург», 9 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 14:00 по московскому времени.
Стартовые составы на игру:
«Пари НН»: Нигматуллин, Гоцук, Каккоев, Стаматов, Александров, Калинский, Трошечкин, Зе Турбо, Карапузов, Севикян, Майга
Главный тренер: Сергей Юран
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«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Сиваков, Гойкович, Адамов, Перес, Башич, Вера, Мансилья, Марин, Обухов
Главный тренер: Давид Деограсия
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спартак» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс