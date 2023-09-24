В воскресенье, 24 сентября, состоится матч «Краснодар» – «Урал». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Краснодар»

«Быки» делят первое место с самарскими «Крыльями Советов». У обеих команд по 18 очков, однако краснодарцы сыграли на один матч меньше самарцев. В активе «быков» 5 выигранных матчей, 3 ничьи, ноль поражений. Команда забила 12 голов, а пропустила 3 мяча.

«Урал»

Екатеринбуржцы идут только на шестом месте в турнирной таблице. Некогда лидирующий «Урал» отстает от первого и второго мест на четыре балла. Команда в нынешнем сезоне отличилась 4 победами, 2 ничьими и 2 поражениями, разумеется, в рамках РПЛ. Что касается разницы забитых и пропущенных мячей, то у екатеринбуржцев тут паритет – 8 забитых и 8 пропущенных голов.

Факты

История противостояния команд насчитывает 27 матчей, в которых 13 раз побеждал «Краснодар». «Урал» выиграл 5 раз.

Наш прогноз на игру

Вряд ли «Краснодар» будет испытывать какие-либо проблемы в игре с «Уралом». На наш взгляд исход поединка очевиден. Наш прогноз – победа «Краснодара» (1.86).