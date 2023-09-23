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    • Лещенко обвинил фанатов «Спартака» в недоброжелательности и злобе

    Лещенко обвинил фанатов «Спартака» в недоброжелательности и злобе

    Певец Лев Лещенко поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (1:0), за которое артист болеет.

    – Как вам игра «Динамо»?

    – Плохо.

    – Почему?

    – Психологически сложно играть на такой арене.

    – Что такое?

    – Недоброжелательная атмосфера здесь.

    – Это все спартаковские фанаты?

    – Конечно. Когда болельщики «Динамо» кричат «ЦСКА!», а болельщики ЦСКА – «Динамо!» – вот это я понимаю. А здесь они запугивают...

    – Но это же противостояние «Спартака» и «Динамо».

    – Это плохо. Доброжелательность должна быть. Это не соревнования, а злоба какая-то.

    – У вас есть оптимизм по отношению к игре «Динамо»?

    – Будет место в середине таблицы.

    • «Динамо» пропустило на 7-й минуте от Тео Бонгонда.
    • Динамовцы опустились на 5-е место в таблице.
    • «Динамо» без трофеев с 1995 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.09.2023 23:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6265

      Питерский князь 15 минут назад

      Сектанские болельщики это беда нашего чемпионата.
      Невоспитаные.
      Хорошо, хоть читать умеют,
      :)))

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