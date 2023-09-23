Лещенко обвинил фанатов «Спартака» в недоброжелательности и злобе

Певец Лев Лещенко поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (1:0), за которое артист болеет.

– Как вам игра «Динамо»?

– Плохо.

– Почему?

– Психологически сложно играть на такой арене.

– Что такое?

– Недоброжелательная атмосфера здесь.

– Это все спартаковские фанаты?

– Конечно. Когда болельщики «Динамо» кричат «ЦСКА!», а болельщики ЦСКА – «Динамо!» – вот это я понимаю. А здесь они запугивают...

– Но это же противостояние «Спартака» и «Динамо».

– Это плохо. Доброжелательность должна быть. Это не соревнования, а злоба какая-то.

– У вас есть оптимизм по отношению к игре «Динамо»?

– Будет место в середине таблицы.