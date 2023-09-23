Лещенко обвинил фанатов «Спартака» в недоброжелательности и злобе

Певец Лев Лещенко поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (1:0), за которое артист болеет.
– Как вам игра «Динамо»?
– Плохо.
– Почему?
– Психологически сложно играть на такой арене.
– Что такое?
– Недоброжелательная атмосфера здесь.
– Это все спартаковские фанаты?
– Конечно. Когда болельщики «Динамо» кричат «ЦСКА!», а болельщики ЦСКА – «Динамо!» – вот это я понимаю. А здесь они запугивают...
– Но это же противостояние «Спартака» и «Динамо».
– Это плохо. Доброжелательность должна быть. Это не соревнования, а злоба какая-то.
– У вас есть оптимизм по отношению к игре «Динамо»?
– Будет место в середине таблицы.
- «Динамо» пропустило на 7-й минуте от Тео Бонгонда.
- Динамовцы опустились на 5-е место в таблице.
- «Динамо» без трофеев с 1995 года.
Источник: «РБ Спорт»