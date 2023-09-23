«Краснодар» и «Урал» сыграют в матче 9-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 24 сентября.
- Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе «Краснодар».
- Начало матча – в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Урал»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Краснодар» – «Урал»
- победа «Краснодар» – 1.75
- ничья – 3.75
- победа «Урал» – 4.90
Источник: «Бомбардир»