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    • Где смотреть матч «Краснодар» – «Урал»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 24 сентября

    Где смотреть матч «Краснодар» – «Урал»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 24 сентября

    «Краснодар» и «Урал» сыграют в матче 9-го тура РПЛ.

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    • Игра состоится в воскресенье, 24 сентября.
    • Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе «Краснодар».
    • Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Урал»

    Краснодар-Урал где смотреть

    Ставки на матч «Краснодар» – «Урал»

    Коэффициенты:

    • победа «Краснодар» – 1.75
    • ничья – 3.75
    • победа «Урал» – 4.90

    Источник: «Бомбардир»

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