Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • ФИФА объявила претендентов на премию Пушкаша: 11 самых красивых голов года

    ФИФА объявила претендентов на премию Пушкаша: 11 самых красивых голов года

    Стали известны номинанты на премию Пушкаша, которую ФИФА вручает автору самого красивого гола за календарный год.

    1. Альваро Барреал: «Цинциннати» – «Питтсбург Риверхаундс» (Открытый кубок США, 6 июня 2023 г.);

    2. Линда Кайседо: Колумбия – Германия (ЧМ среди женщин, 30 июля 2023 г.);

    3. Хулио Энкисо: «Брайтон» – «Манчестер Сити» (АПЛ, 24 мая 2023 г.);

    4. Сон Джин Канг: Иордания – Южная Корея (Кубок Азии среди юношей до 20 лет, 5 марта 2023 г.);

    5. Сэм Керр: Австралия – Англия (ЧМ среди женщин, 16 августа 2023 г.);

    6. Брайан Лозано: «Атлас» – «Америка» (Лига MX Клаусура (Мексика), 26 февраля 2023 г.);

    7. Гильерме Мадуга: «Новоризонтино» – «Ботафого ФК-СП» (Серия B (Бразилия), 27 июня 2023 г.);

    8. Иван Моранте: «Ибица» – «Бургос» (Сегунда (Испания), 25 марта 2023 г.);

    9. Нуну Сантуш: «Спортинг» – «Боавишта» (Примейра (Португалия), 12 марта 2023 г.);

    10. Асхат Тагыберген: Казахстан – Дания (отбор Евро-2024, 26 марта 2023 г.);

    11. Беатрис Занератто: Бразилия – Панама (ЧМ среди женщин, 24 июля 2023 г.).

    Источник: сайт ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7684

      Semenycch 1 час назад

      Лучший гол Сантоса рабоной.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 