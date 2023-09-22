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  • ФИФА объявила претендентов на премию Пушкаша: 11 самых красивых голов года

ФИФА объявила претендентов на премию Пушкаша: 11 самых красивых голов года

22 сентября 2023, 15:15

Стали известны номинанты на премию Пушкаша, которую ФИФА вручает автору самого красивого гола за календарный год.

1. Альваро Барреал: «Цинциннати» – «Питтсбург Риверхаундс» (Открытый кубок США, 6 июня 2023 г.);

2. Линда Кайседо: Колумбия – Германия (ЧМ среди женщин, 30 июля 2023 г.);

3. Хулио Энкисо: «Брайтон» – «Манчестер Сити» (АПЛ, 24 мая 2023 г.);

4. Сон Джин Канг: Иордания – Южная Корея (Кубок Азии среди юношей до 20 лет, 5 марта 2023 г.);

5. Сэм Керр: Австралия – Англия (ЧМ среди женщин, 16 августа 2023 г.);

6. Брайан Лозано: «Атлас» – «Америка» (Лига MX Клаусура (Мексика), 26 февраля 2023 г.);

7. Гильерме Мадуга: «Новоризонтино» – «Ботафого ФК-СП» (Серия B (Бразилия), 27 июня 2023 г.);

8. Иван Моранте: «Ибица» – «Бургос» (Сегунда (Испания), 25 марта 2023 г.);

9. Нуну Сантуш: «Спортинг» – «Боавишта» (Примейра (Португалия), 12 марта 2023 г.);

10. Асхат Тагыберген: Казахстан – Дания (отбор Евро-2024, 26 марта 2023 г.);

11. Беатрис Занератто: Бразилия – Панама (ЧМ среди женщин, 24 июля 2023 г.).

Источник: сайт ФИФА
Тагыберген Асхат Энкисо Хулио
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