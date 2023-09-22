Тренер «Краснодара» Ивич рассказал, что его удивило в России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился впечатлениями от жизни в России.

Он назвал пять нефутбольных вещей, которые его удивили.

«Во-первых, размеры страны! Я знал, что Россия большая, но после всех наших путешествий на выездные матчи... Это просто невероятно! Думаю, я до сих пор не увидел даже 20-30% страны.

Во-вторых, я никогда не бывал в стране, где на улицах было бы так чисто! Причем неважно, в Краснодаре ты, в Петербурге, в Москве, в Воронеже или в Нижнем Новгороде. Везде очень чисто! Приятно видеть такое. Это часть культуры.

В-третьих, я был впечатлен «Краснодаром» как клубом. Стадион, академия, база, поля вокруг, вся инфраструктура. Это меня поразило.

В-четвертых, русский язык. Начал учить его и заметил много схожего с сербским. Они не одинаковые, но так как мы славяне, нам несложно понять друг друга, даже если кто-то будет говорить с ошибками. Думаю, могу понимать больше 80% речи на русском.

В-пятых, удивлен ситуацией с пробками на дорогах. Так много машин – это сумасшествие! Я даже не говорю о мегаполисах вроде Москвы. В Краснодаре ты проводишь очень много времени в дороге. Большие пробки просто везде. В других странах в небольших городах такого не увидишь», – сказал Ивич.

Серб работает в «Краснодаре» с января 2023 года.

Сейчас команда лидирует в РПЛ, опережая на 1 очко «Зенит».

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