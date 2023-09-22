Мостовой рассказал, уволят ли Абаскаля из «Спартака» в случае поражения от «Динамо»

Александр Мостовой порассуждал о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

Он считает, что испанца не уволят даже в случае поражения от «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

«Перед матчем «Спартака» с «Сочи» тоже все говорили, что в случае поражения Абаскаля уволят. Но спартаковцы победили. Этот вопрос перед каждой игрой красно-белых поднимают.

Даже если они уступят «Динамо», в клубе скажут, что ничего страшного не случилось, а если победят бело-голубых – поднимут тренера на руки. В общем, ничего не изменится, ничего.

В «Спартаке» за последние десять лет поменяли, наверное, 15 тренеров и 50 человек из тренерского штаба. Ясно, что все стремятся в этот клуб, чтобы заработать денег. А не получится – соберутся и уедут», – заявил Мостовой.