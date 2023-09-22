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  • Мостовой рассказал, уволят ли Абаскаля из «Спартака» в случае поражения от «Динамо»

Мостовой рассказал, уволят ли Абаскаля из «Спартака» в случае поражения от «Динамо»

22 сентября 2023, 00:30
6

Александр Мостовой порассуждал о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

Он считает, что испанца не уволят даже в случае поражения от «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

«Перед матчем «Спартака» с «Сочи» тоже все говорили, что в случае поражения Абаскаля уволят. Но спартаковцы победили. Этот вопрос перед каждой игрой красно-белых поднимают.

Даже если они уступят «Динамо», в клубе скажут, что ничего страшного не случилось, а если победят бело-голубых – поднимут тренера на руки. В общем, ничего не изменится, ничего.

В «Спартаке» за последние десять лет поменяли, наверное, 15 тренеров и 50 человек из тренерского штаба. Ясно, что все стремятся в этот клуб, чтобы заработать денег. А не получится – соберутся и уедут», – заявил Мостовой.

  • «Спартак» примет «Динамо» 23 сентября в 19:00 мск.
  • Команда Абаскаля идет на 6-м месте в РПЛ.
  • Динамовцы делят 3-4 строчку с «Крыльями Советов».

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (6)
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seeef1
1695332182
Мужики, сейчас стартовал новый сезон КХЛ! Советую найти старый сервис прогнозов по фразе: «серебряный прогноз» в любом поиске. Работают более 10 лет. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантии на все прогнозы.
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portero
1695359081
Мостовой в очереди первый, как только лицензию получит лет так через пяток....
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SLADE2019
1695359897
Если так вопрос будет ставиться перед каждой игрой, то ничего хорошего это не предвещает. Пусть спокойно работает. Хоть к нему и есть масса вопросов. До зимы во всяком случае. Если будем в тройке и в реальной досягаемости от первого места, надо будет на весну его оставить.
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