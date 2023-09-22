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    • Мостовой рассказал, уволят ли Абаскаля из «Спартака» в случае поражения от «Динамо»

    Мостовой рассказал, уволят ли Абаскаля из «Спартака» в случае поражения от «Динамо»

    Александр Мостовой порассуждал о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

    Он считает, что испанца не уволят даже в случае поражения от «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

    «Перед матчем «Спартака» с «Сочи» тоже все говорили, что в случае поражения Абаскаля уволят. Но спартаковцы победили. Этот вопрос перед каждой игрой красно-белых поднимают.

    Даже если они уступят «Динамо», в клубе скажут, что ничего страшного не случилось, а если победят бело-голубых – поднимут тренера на руки. В общем, ничего не изменится, ничего.

    В «Спартаке» за последние десять лет поменяли, наверное, 15 тренеров и 50 человек из тренерского штаба. Ясно, что все стремятся в этот клуб, чтобы заработать денег. А не получится – соберутся и уедут», – заявил Мостовой.

    • «Спартак» примет «Динамо» 23 сентября в 19:00 мск.
    • Команда Абаскаля идет на 6-м месте в РПЛ.
    • Динамовцы делят 3-4 строчку с «Крыльями Советов».

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    Источник: RT

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    Сегодня, 00:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      seeef1 1 час назад

      Мужики, сейчас стартовал новый сезон КХЛ! Советую найти старый сервис прогнозов по фразе: «серебряный прогноз» в любом поиске. Работают более 10 лет. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантии на все прогнозы.

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