Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • В РФС заявили, что Россия не потеряла шансы отобраться на ЧМ-2026

    В РФС заявили, что Россия не потеряла шансы отобраться на ЧМ-2026

    Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном участии сборной России в отборе ЧМ-2026.

    – Вы сказали, что до конца года надо принять решение о возможном переходе в Азию. Это относится к рабочей группе, в которую входят ФИФА, УЕФА?

    – Нет, у нас будет теоретическая возможность этот переход совершить.

    – А есть ли смысл в этом, если не сможем участвовать в отборочных матчах чемпионата мира-2026?

    – Это и требует обсуждения. Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно подтверждение и согласие со стороны ФИФА, которого у нас на данный момент нет.

    – Потеряны ли шансы отобраться на чемпионат мира?

    – Нет.

    • Российские команды отстранены с 28 февраля 2022 года.
    • Это решение ФИФА и УЕФА.

    Новости по теме
    В РФС утвердили нового соперника сборной России
    Дюков отреагировал на заявление УЕФА, что Россию не вернут до окончания СВО
    Дюков заступился за Карпина, которого осудили за резонансные слова
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12499

      BRO_football 4 минуты назад

      Слова Чеферина Дюков слышал. Что нужно сделать, чтобы у России был шанс поучаствовать в отборах на ЧМ-2026, понимает. Так что вперёд и с песней!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21794

      Cleaner 34 минуты назад

      Чиновники РФС, вы в какой реальности живете???...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2965

      волчарик 51 минуту назад

      Может чиновников пора отправить двора подметать,зачем нам легионеры если своих умников хватает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      AtticusFinch 58 минут назад

      уже даже и не смешно))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 