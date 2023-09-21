В РФС заявили, что Россия не потеряла шансы отобраться на ЧМ-2026

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном участии сборной России в отборе ЧМ-2026.

– Вы сказали, что до конца года надо принять решение о возможном переходе в Азию. Это относится к рабочей группе, в которую входят ФИФА, УЕФА?

– Нет, у нас будет теоретическая возможность этот переход совершить.

– А есть ли смысл в этом, если не сможем участвовать в отборочных матчах чемпионата мира-2026?

– Это и требует обсуждения. Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно подтверждение и согласие со стороны ФИФА, которого у нас на данный момент нет.

– Потеряны ли шансы отобраться на чемпионат мира?

– Нет.