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  • В РФС заявили, что Россия не потеряла шансы отобраться на ЧМ-2026

В РФС заявили, что Россия не потеряла шансы отобраться на ЧМ-2026

21 сентября 2023, 18:46
5

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном участии сборной России в отборе ЧМ-2026.

– Вы сказали, что до конца года надо принять решение о возможном переходе в Азию. Это относится к рабочей группе, в которую входят ФИФА, УЕФА?

– Нет, у нас будет теоретическая возможность этот переход совершить.

– А есть ли смысл в этом, если не сможем участвовать в отборочных матчах чемпионата мира-2026?

– Это и требует обсуждения. Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно подтверждение и согласие со стороны ФИФА, которого у нас на данный момент нет.

– Потеряны ли шансы отобраться на чемпионат мира?

– Нет.

  • Российские команды отстранены с 28 февраля 2022 года.
  • Это решение ФИФА и УЕФА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (5)
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ArReal
1695311282
уже даже и не смешно))
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волчарик
1695311698
Может чиновников пора отправить двора подметать,зачем нам легионеры если своих умников хватает.
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BRO_football
1695314492
Слова Чеферина Дюков слышал. Что нужно сделать, чтобы у России был шанс поучаствовать в отборах на ЧМ-2026, понимает. Так что вперёд и с песней!
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Рыло свина
1695316708
заврались чинуши всех уровней, наглая ложь это всё что они делают из хорошего!
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Вомбат
1695317284
Нет, ну формально, пока не потеряла, но скоро, конечно, потеряет. И переход в Азию тут ни при чем.
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