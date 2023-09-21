Смотреть прямую трансляцию матча ЛАСК – «Ливерпуль», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023, в 19:45 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
ЛАСК: Лаваль, Цирайс, Реннер, Андраде, Йовичич, Лукенедер, Флеккер, Хорват, Любичич, Жуль, Гавел.
Главный тренер: Доминик Талхаммер
«Ливерпуль»: Келлехэр, ван Дейк, Конате, Цимикас, Байчетич, Эндо, Эллиот, Гравенберх, Доак, Диас, Нуньес.
Главный тренер: Юрген Клопп
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ЛАСК – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»