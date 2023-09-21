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    • «Оренбург» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023

    «Оренбург» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург»«Факел», 4 тур Кубка России, группа А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023, в 17:15 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    «Оренбург»: Ходанович, Гогличидзе, Хотулев, Гойкович, Полуяхтов, Титков, Капленко, Воробьев, Гюрлюк, Ковалев, Куэро.

    Главный тренер: Давид Деограсия

    «Факел»: Гудиев, Яколишь, Суслов, Брызгалов, Поярков, Багамаев, Селе, Ивахнов, Ивлев, Максимов, Аппаев.

    Главный тренер: Сергей Ташуев

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Оренбург» – «Факел»

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    Источник: «Бомбардир»

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