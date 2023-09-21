Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» – «Факел», 4 тур Кубка России, группа А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023, в 17:15 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Ходанович, Гогличидзе, Хотулев, Гойкович, Полуяхтов, Титков, Капленко, Воробьев, Гюрлюк, Ковалев, Куэро.

Главный тренер: Давид Деограсия

«Факел»: Гудиев, Яколишь, Суслов, Брызгалов, Поярков, Багамаев, Селе, Ивахнов, Ивлев, Максимов, Аппаев.

Главный тренер: Сергей Ташуев

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Оренбург» – «Факел»