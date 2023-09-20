«Краснодар» в 2019 году мог подписать двух будущих игроков «Барселоны»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что его клуб вел работу по будущим футболистам «Барселоны».

«В 2019 году для нас был доступен Люк де Йонг, он тогда стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии: фантастическая игра головой, игра на опережение. Он готов был ехать в Россию, но мы сильно сомневались в этом трансфере. Мы не решились пойти на этот шаг, потому что пришлось бы перестраивать всю игру команды. В итоге он перешeл потом в «Севилью», а потом в «Барселону».

Кстати, с Брейтуэйтом мы тоже были близки в переговорах, но не срослось», – сказал Мусаев.