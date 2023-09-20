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Семак выделил главный итог матча «Зенита» с «Ахматом»

20 сентября 2023, 20:11
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил победу в кубковом матче над «Ахматом» (3:3, 4:2 по пенальти).

«Главное, что все живы и здоровы. Игра была интересная для болельщиков. Думаю, приятно смотреть матч, в котором забито такое количество мячей.

Каких‑то взаимодействий не хватало, мы пропустили достаточно простые мячи, сами создали много моментов, могли забивать больше, но в основное время не получилось выиграть», – сказал тренер.

  • «Зенит» уступал 0:2 по ходу встречи.
  • Дубль у зенитовца Ивана Сергеева.
  • Впереди у «Зенита» матч РПЛ против «Локомотива» (24 сентября).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Семак Сергей
Комментарии (2)
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Вомбат
1695235252
Срегей Богданович ошибся в комментарии. У Васильева травма. Завтра ему сделают МРТ и станет ясно, сколько он пропустит. Впрочем, может быть СБ и не ошибся, а просто лавочник Васильев для него не относится ко "всем"?
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