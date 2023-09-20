Семак выделил главный итог матча «Зенита» с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил победу в кубковом матче над «Ахматом» (3:3, 4:2 по пенальти).
«Главное, что все живы и здоровы. Игра была интересная для болельщиков. Думаю, приятно смотреть матч, в котором забито такое количество мячей.
Каких‑то взаимодействий не хватало, мы пропустили достаточно простые мячи, сами создали много моментов, могли забивать больше, но в основное время не получилось выиграть», – сказал тренер.
- «Зенит» уступал 0:2 по ходу встречи.
- Дубль у зенитовца Ивана Сергеева.
- Впереди у «Зенита» матч РПЛ против «Локомотива» (24 сентября).
Источник: «Матч ТВ»