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    Семак выделил главный итог матча «Зенита» с «Ахматом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил победу в кубковом матче над «Ахматом» (3:3, 4:2 по пенальти).

    «Главное, что все живы и здоровы. Игра была интересная для болельщиков. Думаю, приятно смотреть матч, в котором забито такое количество мячей.

    Каких‑то взаимодействий не хватало, мы пропустили достаточно простые мячи, сами создали много моментов, могли забивать больше, но в основное время не получилось выиграть», – сказал тренер.

    • «Зенит» уступал 0:2 по ходу встречи.
    • Дубль у зенитовца Ивана Сергеева.
    • Впереди у «Зенита» матч РПЛ против «Локомотива» (24 сентября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13285

      Вомбат 25 минут назад

      Срегей Богданович ошибся в комментарии. У Васильева травма. Завтра ему сделают МРТ и станет ясно, сколько он пропустит. Впрочем, может быть СБ и не ошибся, а просто лавочник Васильев для него не относится ко "всем"?

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      Рейтинг: +5404

      neveldomha > Вомбат 18 минут назад

      Да и Алип прихрамывал после финального свистка.

      0
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      Рейтинг: +7670

      Semenycch 1 час назад

      Сергей Богданович как всегда точен в комментарии.

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