Юран – о судействе матче со «Спартаком»: «Чистейшая красная, ***. VAR че, не видит, ***?»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал судейство в кубковом матче против «Спартака».

«Пари НН» проиграл со счетом 0:3.

Главным арбитром был Евгений Буланов.

Юран пообещал пожаловаться в ЭСК РФС.

«Быстро прокомментирую. Вот я сейчас посмотрел, Амелин сидел на VAR, да? На 10-й минуте апперкот получает Александров – и VAR не реагирует. Мне нечего больше говорить, если такие вещи... Вот пусть посмотрят, это 10-я минута, счет 0:0.

Это чистая красная, ***. Чистейшая, ***. Вот я тогда еще не видел, сейчас посмотрел непосредственно на планшете. VAR че, не видит этого, ***? С кулака бьет.

Че тут комментировать? О каком футболе можно говорить? Я уже устаю, ***, от этого, ***. Парней нужно тоже уважать. Поэтому больше комментариев не будет», – сказал Юран.