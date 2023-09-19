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  • Юран – о судействе матче со «Спартаком»: «Чистейшая красная, ***. VAR че, не видит, ***?»

Юран – о судействе матче со «Спартаком»: «Чистейшая красная, ***. VAR че, не видит, ***?»

19 сентября 2023, 20:52
31

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал судейство в кубковом матче против «Спартака».

  • «Пари НН» проиграл со счетом 0:3.
  • Главным арбитром был Евгений Буланов.
  • Юран пообещал пожаловаться в ЭСК РФС.

«Быстро прокомментирую. Вот я сейчас посмотрел, Амелин сидел на VAR, да? На 10-й минуте апперкот получает Александров – и VAR не реагирует. Мне нечего больше говорить, если такие вещи... Вот пусть посмотрят, это 10-я минута, счет 0:0.

Это чистая красная, ***. Чистейшая, ***. Вот я тогда еще не видел, сейчас посмотрел непосредственно на планшете. VAR че, не видит этого, ***? С кулака бьет.

Че тут комментировать? О каком футболе можно говорить? Я уже устаю, ***, от этого, ***. Парней нужно тоже уважать. Поэтому больше комментариев не будет», – сказал Юран.

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Источник: Sports.ru
Россия. Кубок Спартак Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (31)
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rash1959
1695146063
юоан как был нытиком раньше, таким и остался. Все вокруг виноваты , а он всегда в шоколаде.
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timon2401
1695148471
а что было то на 10 минуте?? у меня конечно планшет не как у Юрана, но удара я не увидел...
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моэм
1695148658
Галицкий как то сказал , что принимает уже как закон , то что в матчах с провинциалами ВСЕГДА судят за Москву и Питер....возмущение Сергея Николаевича от лица провинциальной команды справедливо , но мало и для столиц это лишь неслышный писк ....тут надо бить по рогам.
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ziborock
1695149350
Юран конечно свой в доску, и Зениту по щам надает, но тут он не прав!
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FCSpartakM
1695149366
Юран там под какими средствами? С кулака бьет.Хахах. Там Чернов случайно черканул по лицу. На сколько нужно додиком быть, чтобы на этом вообще акцент делать
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шахта Заполярная
1695159560
Для всех команд в игре со Спартаком все средства хороши. Вот филиал немытых "НН" избрал тактику падать и хвататься за физиономию, не важно задели ли его или нет, а порой физиономии и рядом не было, главное красиво упасть и корчится изображая не земные муки. Авось судья клюнет и даст желтую, а может и на красную раскрутить. Все зависит от судьи. Что бы нагадить Спартаку все средства хороши. Подло как то, и юрану это уважения не добавит. Хотя гнильца у юрана всегда присутствовала.
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ScarlettOgusania
1695159691
Барсик совсем сбрендил, с 60 м от места столкновения всё сумел разглядеть) не долечили его ветеринары!
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paracetamol
1695192768
Судейская стыдуха, коррупция чистой воды!
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JTherry
1695193108
вообще то подобный бред с матерком после матча - повод рассмотреть выпад Барсика на КДК, и чтобы неповадно было, дать ему дискву матча на три..!)
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JIEGEHDA
1695199890
И снова стыдно за Спартаг. И снова Зенит купил всех чтобы помочь Спартагу выиграть целый Пари нн . И чтобы стыдно не было . Позор Хрякам. Позор КБ . Позор Фанам Спартага которые не могут принять факт что судья пожалел и помог им
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