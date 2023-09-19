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    • Юран – о судействе матче со «Спартаком»: «Чистейшая красная, ***. VAR че, не видит, ***?»

    Юран – о судействе матче со «Спартаком»: «Чистейшая красная, ***. VAR че, не видит, ***?»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал судейство в кубковом матче против «Спартака».

    • «Пари НН» проиграл со счетом 0:3.
    • Главным арбитром был Евгений Буланов.
    • Юран пообещал пожаловаться в ЭСК РФС.

    «Быстро прокомментирую. Вот я сейчас посмотрел, Амелин сидел на VAR, да? На 10-й минуте апперкот получает Александров – и VAR не реагирует. Мне нечего больше говорить, если такие вещи... Вот пусть посмотрят, это 10-я минута, счет 0:0.

    Это чистая красная, ***. Чистейшая, ***. Вот я тогда еще не видел, сейчас посмотрел непосредственно на планшете. VAR че, не видит этого, ***? С кулака бьет.

    Че тут комментировать? О каком футболе можно говорить? Я уже устаю, ***, от этого, ***. Парней нужно тоже уважать. Поэтому больше комментариев не будет», – сказал Юран.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 20:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +994

      FCSpartakM 1 час назад

      Юран там под какими средствами? С кулака бьет.Хахах. Там Чернов случайно черканул по лицу. На сколько нужно додиком быть, чтобы на этом вообще акцент делать

      2
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      Рейтинг: +4723

      ziborock 1 час назад

      Юран конечно свой в доску, и Зениту по щам надает, но тут он не прав!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2652

      моэм 1 час назад

      Галицкий как то сказал , что принимает уже как закон , то что в матчах с провинциалами ВСЕГДА судят за Москву и Питер....возмущение Сергея Николаевича от лица провинциальной команды справедливо , но мало и для столиц это лишь неслышный писк ....тут надо бить по рогам.

      0
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      Рейтинг: +994

      FCSpartakM > моэм 1 час назад

      поэтому Краснодар традиционно один из лидеров по пробитию пенальти , хах

      0
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      Рейтинг: +633

      timon2401 1 час назад

      а что было то на 10 минуте?? у меня конечно планшет не как у Юрана, но удара я не увидел...

      2
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      Рейтинг: +1231

      qawzsexdr 2 часа назад

      Юран новости не читал на этой неделе? Было ясно написано, судьи по особому относятся к инородной команде. (Это он ещё про гол нн промолчал)

      0
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      Рейтинг: +13283

      Вомбат 2 часа назад

      После игры Пари -Зенит в 3-м туре он еще менее убедительно ныл, но многие его тут поддержали.

      1
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      Рейтинг: +6195

      Питерский князь 2 часа назад

      Юран прав.
      Надо срамтак с кубка снимать.
      :)))

      2
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      Рейтинг: +4723

      ziborock > Питерский князь 1 час назад

      Дальше так и будет, все для Зенита, всё для юродивых)))

      3
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      Рейтинг: +6643

      rash1959 2 часа назад

      юоан как был нытиком раньше, таким и остался. Все вокруг виноваты , а он всегда в шоколаде.

      3
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