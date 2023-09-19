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    • Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Динамо»: 4 тур Кубок России

    Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Динамо»: 4 тур Кубок России

    Приводим стартовые составы на матч 4-го тура Кубка России «Краснодар»«Динамо». Игра начнется в 15:00 по мск.

    Стартовые составы команд:

    «Краснодар»: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Хуниор Алонсо, Георгий Арутюнян, Александр Эктов, Кевин Ленини, Ильзат Ахметов, Михайло Баньяц, Мозес, Эдуард Сперцян, Александр Кокшаров

    Главный тренер: Владимир Ивич

    «Динамо»: Игорь Лещук, Станислав Бессмертный, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Бителло, Ярослав Гладышев, Хорхе Карраскаль, Даниил Лесовой, Вячеслав Грулев

    Главный тренер: Марцел Личка

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 14:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5839

      neim 41 минуту назад

      Динамовцам победы !
      Пусть сегодня победа будет за нами.
      Пива взял, буду рад, если мои ожидания оправдаются.
      Ну а если нет, то самогонка есть, нажраться с горя всегда успею .

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      Рейтинг: +19349

      paracetamol 48 минут назад

      Быкам победы!

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