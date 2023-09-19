Приводим стартовые составы на матч 4-го тура Кубка России «Краснодар» – «Динамо». Игра начнется в 15:00 по мск.
Стартовые составы команд:
«Краснодар»: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Хуниор Алонсо, Георгий Арутюнян, Александр Эктов, Кевин Ленини, Ильзат Ахметов, Михайло Баньяц, Мозес, Эдуард Сперцян, Александр Кокшаров
Главный тренер: Владимир Ивич
«Динамо»: Игорь Лещук, Станислав Бессмертный, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Бителло, Ярослав Гладышев, Хорхе Карраскаль, Даниил Лесовой, Вячеслав Грулев
Главный тренер: Марцел Личка
Источник: Бомбардир