Приводим стартовые составы на матч 4-го тура Кубка России «Краснодар» – «Динамо». Игра начнется в 15:00 по мск.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Хуниор Алонсо, Георгий Арутюнян, Александр Эктов, Кевин Ленини, Ильзат Ахметов, Михайло Баньяц, Мозес, Эдуард Сперцян, Александр Кокшаров

Главный тренер: Владимир Ивич

«Динамо»: Игорь Лещук, Станислав Бессмертный, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Бителло, Ярослав Гладышев, Хорхе Карраскаль, Даниил Лесовой, Вячеслав Грулев

Главный тренер: Марцел Личка