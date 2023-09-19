Головин пять часов подряд играл в CS 2: «Говнище нереальное»

Полузащитник «Монако» Александр Головин раскритиковал игру Counter-Strike 2 во время стрима на твиче.
«В этой игре какая-то фантастика. Это хуже матчмейкинга CS:GO раза в два.
СS 2 – говно. Если есть разработчики на стриме, ну вдруг... Просто говнище нереальное. Прям говно», – сказал Головин.
- Головин стримил CS 2 пять часов.
- Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года.
- Он забил 2 гола и отдал 1 ассист в 5 матчах сезона Лиги 1.
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Источник: твич Александра Головина