Куда пойдет работать Черчесов – мнение Орлова

Спортивный журналист Геннадий Орлов порассуждал, где будет работать бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Это зависит от того, захочет ли он, захотят ли его. Это вопрос, который решается в тeмной комнате. Кто-то вроде бы говорил про Черчесова и «Спартак»… У него есть харизма, тренер он знающий, но он же посмотрит на футболистов «Сочи»… А там ведь возрастная команда, там всe с нуля вообще надо создавать. А пойдут ли на это руководители, владелец? Ведь это большие траты.

И какие задачи ставить? Черчесов же амбициозен, ему надо бороться за первое место, какой смысл иначе, если он выигрывал первые места в Польше, в Венгрии, где, кстати, чемпионаты совсем не хуже, чем у нас. И поэтому он пойдeт только туда, где есть деньги для приобретения хороших игроков. Футбол – это индустрия, никуда не деться», – сказал Орлов.