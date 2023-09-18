В «Монако» объяснили, почему выбрали капитаном Головина

Директор «Монако» Тьяго Скуро прокомментировал игру Александра Головина с капитанской повязкой.

Россиянин был капитаном «Монако» в матче с «Лорьяном» (2:2).

«Алекс – лидер «Монако», один из ключевых футболистов, который ведет команду за собой. Для меня нет ничего удивительного, что Головин получил капитанскую повязку. Его можно даже назвать ветераном команды.

Сегодня, к сожалению, мы не удержали победу, но вклад Алекса необходимо отметить. После паузы на игры сборных он вернулся в отличном состоянии и был очень подвижен», – сказал Головин.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

Он провел за клуб 181 матч: 27 голов, 34 ассиста.

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