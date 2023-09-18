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    В «Монако» объяснили, почему выбрали капитаном Головина

    Директор «Монако» Тьяго Скуро прокомментировал игру Александра Головина с капитанской повязкой.

    Россиянин был капитаном «Монако» в матче с «Лорьяном» (2:2).

    «Алекс – лидер «Монако», один из ключевых футболистов, который ведет команду за собой. Для меня нет ничего удивительного, что Головин получил капитанскую повязку. Его можно даже назвать ветераном команды.

    Сегодня, к сожалению, мы не удержали победу, но вклад Алекса необходимо отметить. После паузы на игры сборных он вернулся в отличном состоянии и был очень подвижен», – сказал Головин.

    • Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • Он провел за клуб 181 матч: 27 голов, 34 ассиста.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 11:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +553

      odessakmv 5 минут назад

      журнашлист жжет!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      361isa@mail.ru 35 минут назад

      Сказал Головин?

      1
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