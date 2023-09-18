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    • Галактионов назвал виновного в поражении «Локомотива» от «Оренбурга»

    Галактионов назвал виновного в поражении «Локомотива» от «Оренбурга»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов взял вину на себя за поражение от «Оренбурга».

    Московская команда проиграла со счетом 0:2 и занимает восьмое место в РПЛ.

    – У вас нет ощущения, что футболисты, которые выходят у вас на замену, не усиливают игру? Не в первый раз голы были пропущены после того, как свежие игроки появились на поле.

    – Есть ответственность тренера. Только тренер ответственен за выбор игроков стартового состава и за игроков, которые выходят на замену. Думаю, что не имеет смысла говорить о том, кто хуже, а кто лучше. Есть ответственность, и я ее принимаю.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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