Федун оценил победу «Спартака» над «Сочи»

Брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Андрей поделился впечатлениями от матча восьмого тура РПЛ между москвичами и «Сочи» (1:0).

«Эмоции от матча? Выиграли! Как говорили когда-то, очки не пахнут!

Впечатления от «Спартака» на старте сезона? Хотелось бы лучше – нужно было больше выиграть.

Заслуживает ли Гильермо Абаскаль кредита доверия? Какое имеет значение? Для болельщика важнее выиграла команда или нет. Для меня имеет значение, что выиграли «Сочи», три очка набрали. Всe прекрасно», – сказал Федун.