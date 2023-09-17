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    Федун оценил победу «Спартака» над «Сочи»

    Брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Андрей поделился впечатлениями от матча восьмого тура РПЛ между москвичами и «Сочи» (1:0).

    «Эмоции от матча? Выиграли! Как говорили когда-то, очки не пахнут!

    Впечатления от «Спартака» на старте сезона? Хотелось бы лучше – нужно было больше выиграть.

    Заслуживает ли Гильермо Абаскаль кредита доверия? Какое имеет значение? Для болельщика важнее выиграла команда или нет. Для меня имеет значение, что выиграли «Сочи», три очка набрали. Всe прекрасно», – сказал Федун.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +19867

      ilichkadr 3 часа назад

      Как Маня Куцубеева в «Чемпионате» написала, так бомбардир и скопировал. Во, как работают пацаны!?

      1
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      Рейтинг: +2704

      ScarlettOgusania > ilichkadr 2 часа назад

      мы бомбу с тобой критикуем за их писанину, а они наши комменты усиленно трут)

      1
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      Рейтинг: +19867

      ilichkadr > ScarlettOgusania 2 часа назад

      Работа у них такая. Нашими комментами они зарабатывают себе на пропитание.

      1
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      Рейтинг: +2704

      ScarlettOgusania > ilichkadr 2 часа назад

      если бы трафик комментов был для них определяющим, то не тёрли бы, а ещё и свои добавляли бы)

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      Рейтинг: +19867

      ilichkadr > ScarlettOgusania 2 часа назад

      Ну, это кому как. На безрыбье и рак рыба. Кто-то сидит дома на диване и копирует с других сайтов не глядя.

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      Рейтинг: +2704

      ScarlettOgusania > ilichkadr 2 часа назад

      на безрыбье и сам раком (в)станешь, копируя белиберду с сайтов)

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      Рейтинг: +19867

      ilichkadr > ScarlettOgusania 2 часа назад

      Молодежь об этом не думает. У них своё представление. Некоторые из словаря дебила:
      ААААААА!!!!! - знак радости ДеБиЛа.
      Блииииииин... - знак вины или разочарования.
      ептыть! - частица, обозначающая искреннюю радостьудивлениеразочарование. и т.д.
      P.S. Собчак - по древним сказаниям черт с лошадиным лицом.

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      Рейтинг: +30

      неразгибаемый спартак ... > ilichkadr 1 час назад

      P.S. - хороша )))

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      Рейтинг: +19867

      ilichkadr > неразгибаемый спартак ... 44 минуты назад

      Ну, очень похожа............

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      Рейтинг: +19867

      ilichkadr 3 часа назад

      выиграли «Сочи»?

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      Рейтинг: +25141

      DOCTOR PENALTY > ilichkadr 1 час назад

      это он по-пьяни, не обращай внимания.

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      Рейтинг: +19867

      ilichkadr > DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Не, это не он, а Маня букву "У" пропустила. Видимо одним пальцем тыкала, поскольку другая была занята другим.........

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