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    • «Когда пьешь водку, закусывай»: Соболев – фанату после матча с «Сочи»

    «Когда пьешь водку, закусывай»: Соболев – фанату после матча с «Сочи»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев провел стрим на твиче после матча восьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Там он вступил в перепалку с болельщиком.

    Фанат отправил 300 рублей игроку и сопроводил донат оскорбительным текстом.

    «Ты думаешь, что ты меня как‑то задел? Ты когда дома водку пьeшь, то закусывай. Иди водки налей ещe, может, уснeшь. Понятно, либо обиженный по жизни, либо малолетка. 300 рублей направил на благотворительность – вот это молодец. Хоть какая‑то польза», – ответил Соболев на оскорбление.

    • Соболев накануне не забил.
    • У него в сезоне РПЛ 7 матчей, 2 гола, 2 ассиста.
    • «Спартак» идет в таблице 6-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +198

      Бывалый1488 7 минут назад

      Настоящие дельфины и то умнее этого недоразвитого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4228

      ПалкоВводецъ (returned) 15 минут назад

      В который раз подтверждается, что дельфин не блещет разумом. Придурок с улыбкой дауна. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      The only one 17 минут назад

      Опустился да маразма...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6289

      fakeid 1 час назад

      ответ дебила какого-то, если честно. обычно болотоход так пишет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1573

      rac531 > fakeid 1 час назад

      На русский язык написанное Вами, переведите, пожалуйста)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1117

      Айболид 1 час назад

      Ну конечно , что ещё нужно грязному нищему холопу ? Водки , только водки - так считает барин соболев .

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +16184

      Алексей З > Айболид 38 минут назад

      Вам конечно виднее, холопам Миллера.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1117

      Айболид > Алексей З 32 минуты назад

      Ну вот , опять после тебя проветривать .

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