«Когда пьешь водку, закусывай»: Соболев – фанату после матча с «Сочи»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев провел стрим на твиче после матча восьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Там он вступил в перепалку с болельщиком.

Фанат отправил 300 рублей игроку и сопроводил донат оскорбительным текстом.

«Ты думаешь, что ты меня как‑то задел? Ты когда дома водку пьeшь, то закусывай. Иди водки налей ещe, может, уснeшь. Понятно, либо обиженный по жизни, либо малолетка. 300 рублей направил на благотворительность – вот это молодец. Хоть какая‑то польза», – ответил Соболев на оскорбление.