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  • Мостовой считает, что «Спартак» не заслужил победу над «Сочи»

Мостовой считает, что «Спартак» не заслужил победу над «Сочи»

16 сентября 2023, 21:38
10

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча восьмого тура РПЛ между москвичами и «Сочи» (1:0).

  • Решающий гол на 90+1 минуте забил Срджан Бабич.
  • С 85-й минуты «Сочи» был в меньшинстве, так как травмировался защитник Ваня Дркушич и замен больше не было.
  • «Спартак» поднялся на 6-е место.

«Победа «Спартака» только благодаря травме у игрока «Сочи». «Спартак» до удаления нагнетал и давил, но опасных моментов не было. Игра катилась к ничейному результату – это было бы более справедливо. Фарт присутствует. У «Спартака» есть кем усилить игру, в отличие от «Сочи». Для «Спартака» хороший результат», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Мостовой Александр
Комментарии (10)
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oyabun
1694890277
Но с другой стороны кто виноват что Хохлов использовал так рано все 5 замен? Умный тренер всегда знает что на случай травмы хотя бы одну замену надо придержать.
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Amorphis
1694890609
ОпТь лохматый отрыжку из паба глаголит, кто берёт вью у этого мечтателя
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Persona_non_Grata
1694892770
Ну да - моментов не было ... - мог забивать и Промес, и Денисов, ну уж как не забил Медина ? - сложнее было не забить, чем забить ..., но моментов "не было" ((( Ну а если без ерничества - да моментов может было и не много, но при такой закрытой игре Сочи, их и не могло быть много... Но конечно, то что было, жаль что не использовали. Не могу сказать, что я в "восторге" от игры Спартака, но и ужасной я её не назову, посмотрим что будет дальше...
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шахта Заполярная
1694900959
А что этого моста еще кто то в серьез принимает, только если для фона.
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Alemann
1694932973
Заслужил не заслужил - разговор в пользу бедных. Счет на табло.
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zigbert
1694936161
Дело совсем не в отсутствии замен у Сочи. У Спартака были отличные голевые моменты. Так что все по делу. ЦСКА в матче с Крыльями в меньшинстве даже заиграл лучше.
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СПбМерлин
1694963903
Несмотря на огрызания болельщиков Спартака, следует признать, что игрой команды в этом матче быть довольным трудно.
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