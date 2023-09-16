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    • Мостовой считает, что «Спартак» не заслужил победу над «Сочи»

    Мостовой считает, что «Спартак» не заслужил победу над «Сочи»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча восьмого тура РПЛ между москвичами и «Сочи» (1:0).

    • Решающий гол на 90+1 минуте забил Срджан Бабич.
    • С 85-й минуты «Сочи» был в меньшинстве, так как травмировался защитник Ваня Дркушич и замен больше не было.
    • «Спартак» поднялся на 6-е место.

    «Победа «Спартака» только благодаря травме у игрока «Сочи». «Спартак» до удаления нагнетал и давил, но опасных моментов не было. Игра катилась к ничейному результату – это было бы более справедливо. Фарт присутствует. У «Спартака» есть кем усилить игру, в отличие от «Сочи». Для «Спартака» хороший результат», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24308

      Persona_non_Grata 43 минуты назад

      Ну да - моментов не было ... - мог забивать и Промес, и Денисов, ну уж как не забил Медина ? - сложнее было не забить, чем забить ..., но моментов "не было" (((
      Ну а если без ерничества - да моментов может было и не много, но при такой закрытой игре Сочи, их и не могло быть много... Но конечно, то что было, жаль что не использовали. Не могу сказать, что я в "восторге" от игры Спартака, но и ужасной я её не назову, посмотрим что будет дальше...

      0
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      Рейтинг: +6082

      Питерский князь 1 час назад

      Для срамтака это праздник, прыгнул выше головы!

      2
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      Рейтинг: +213

      Amorphis 1 час назад

      ОпТь лохматый отрыжку из паба глаголит, кто берёт вью у этого мечтателя

      1
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      Рейтинг: +34343

      oyabun 1 час назад

      Но с другой стороны кто виноват что Хохлов использовал так рано все 5 замен? Умный тренер всегда знает что на случай травмы хотя бы одну замену надо придержать.

      3
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      Рейтинг: +2655

      ScarlettOgusania > oyabun 1 час назад

      так это проблемы Хохлова, а не Спартака, использовал - соси х..!)

      2
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      Рейтинг: +16175

      Алексей З 1 час назад

      Можно и по другому сказать , что Сочи своей игрой даже очка не заслужил.
      Слабейшая команда в рпл.
      Ну ничего нет , ни мастерства ни физики.
      Спартак плохо играет вот уже второй месяц, причина в тренере.
      Игроки мучаются и мы с ними, таков наш удел.

      3
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      Рейтинг: +765

      RUSARM > Алексей З 1 час назад

      Не только вы мучаетесь с ТШ,нас сия участь тоже не миновала!!!

      0
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      Рейтинг: +4221

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Не заслуженная судейская победа. Гыгыгы

      1
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