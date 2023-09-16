Мостовой считает, что «Спартак» не заслужил победу над «Сочи»

Ну да - моментов не было ... - мог забивать и Промес, и Денисов, ну уж как не забил Медина ? - сложнее было не забить, чем забить ..., но моментов "не было" (((
Ну а если без ерничества - да моментов может было и не много, но при такой закрытой игре Сочи, их и не могло быть много... Но конечно, то что было, жаль что не использовали. Не могу сказать, что я в "восторге" от игры Спартака, но и ужасной я её не назову, посмотрим что будет дальше...
Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча восьмого тура РПЛ между москвичами и «Сочи» (1:0).
- Решающий гол на 90+1 минуте забил Срджан Бабич.
- С 85-й минуты «Сочи» был в меньшинстве, так как травмировался защитник Ваня Дркушич и замен больше не было.
- «Спартак» поднялся на 6-е место.
«Победа «Спартака» только благодаря травме у игрока «Сочи». «Спартак» до удаления нагнетал и давил, но опасных моментов не было. Игра катилась к ничейному результату – это было бы более справедливо. Фарт присутствует. У «Спартака» есть кем усилить игру, в отличие от «Сочи». Для «Спартака» хороший результат», – сказал Мостовой.