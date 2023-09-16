Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Сочи» на 91-й минуте (1:0) и поднялся на 6-е место

РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Сочи» на 91-й минуте (1:0) и поднялся на 6-е место

16 сентября 2023, 21:00
100

«Спартак» в восьмом туре РПЛ победил «Сочи». Решающий гол у защитника-новичка Срджана Бабича.

С 85-й минуты «Спартак» был в большинстве, так как защитник гостей Ваня Дркушич травмировался и замен у главного тренера Дмитрия Хохлова больше не было.

«Спартак» поднялся на шестое место, «Сочи» остался 12-м.

У «Сочи» в девяти последних встречах одна победа в основное время.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Спартак (Москва) – Сочи – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Бабич, 90+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака» 1
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест» 4
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием 7
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак
Комментарии (100)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1694887540
Всех болельщиков красно-белых с победой! Сложная игра, но главное результат есть. Для психологической уверенности было важно победить.
Ответить
ySS
1694887583
С победой, КББ! Вымученной, тяжелой. Сами виноваты, да и судейка до последнего много позволял курортным
Ответить
SPACE TRUCKIN
1694887656
с победой КБ! насилу затолкали...игры нет...небольшое оживление после выхода Зиньковского...ощущение полной несыгранности - неумение играть в позиционной атаке...поперек-поперек-назад ... надоело...
Ответить
oyabun
1694887976
Одна радость от матча - это то что наконец то появилась достойная замена Жиго в лице Бабича. В остальном результат уверенно двигался к ничьей и если бы не травма сочинца за 5 мин до окончания матча тем бы он и закончился. В целом по игре какая то полная безысходность - одни уверенно выполняли установку тренера крепко стоять в обороне, другие ничего этому противопоставить не могли. И по-моему только одному Абаскалю еще не понятно что Мозес на поле не играет, а отбывает наказание. Он конечно Мастер, но трудиться давно уже не желает.
Ответить
docndoc
1694888199
Добавить к нижесказанным комментариям нечего: вымученно, уныло.. Радуют только 3 очка, и больше ничего. Могу лишь добавить, что тактика мелкого тактического фола успешна применена сочинцами по образцу Ахмата, и это работает. Но это не оправдание Спартаку, гибче надо быть.
Ответить
zigbert
1694888419
С победой болельщики Спартака! Хорошо что сумели дожать Сочи. В психологическом плане нужная победа. После нескольких неудач у игроков появилась какая то скованность. С выходом Зиньковского и Медины стали получатся осмысленные действия.
Ответить
aubergine
1694888542
Очень смешно выглядят подвывания питерских неадекватов. Постоянно на мясных ветках пасутся)
Ответить
Persona_non_Grata
1694888635
Всех с ПОБЕДОЙ !!! - очень тяжелая и очень нужная, хотя и имели подавляющее преимущество, но с автобусами ( а Сочи сегодня был неожиданно именно автобусом ) всегда играем тяжело...
Ответить
oyabun
1694888945
Отдельно хотелось бы высказаться по решениям судьи. Наижепчайшие нарушения сочинцев были оценены только 1-й желтой карточкой, но не наказать демонстративно Соболева за какую то ерунду, которую никто так и не понял, он не преминул. А как снесли Промеса в концовке возле боковой?! По мнению судьи не стоит наказания. Очень похоже на то, что судьишку очень простимулировали вредить Спартаку как только можно.
Ответить
шахта Заполярная
1694901719
Спартак с победой. Вся педикулезная грязь в полном составе вылезла из канализации и провоняла весь сайт.
Ответить
Главные новости
Мостовой цитатой Жириновского высказался о репутации Глушенкова в связи с контрактом с «Зенитом»
08:30
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
1
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
1
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Все новости
Все новости
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
3
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
10
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
12
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
7
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
17
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
13
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
Вчера, 13:47
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+