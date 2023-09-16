«Спартак» в восьмом туре РПЛ победил «Сочи». Решающий гол у защитника-новичка Срджана Бабича.

С 85-й минуты «Спартак» был в большинстве, так как защитник гостей Ваня Дркушич травмировался и замен у главного тренера Дмитрия Хохлова больше не было.

«Спартак» поднялся на шестое место, «Сочи» остался 12-м.

У «Сочи» в девяти последних встречах одна победа в основное время.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Спартак (Москва) – Сочи – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Бабич, 90+1.

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