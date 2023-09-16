Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Сочи» на 91-й минуте (1:0) и поднялся на 6-е место

    РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Сочи» на 91-й минуте (1:0) и поднялся на 6-е место

    «Спартак» в восьмом туре РПЛ победил «Сочи». Решающий гол у защитника-новичка Срджана Бабича.

    С 85-й минуты «Спартак» был в большинстве, так как защитник гостей Ваня Дркушич травмировался и замен у главного тренера Дмитрия Хохлова больше не было.

    «Спартак» поднялся на шестое место, «Сочи» остался 12-м.

    У «Сочи» в девяти последних встречах одна победа в основное время.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Спартак (Москва) – Сочи – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Бабич, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Абаскаль уличил врача сборной во лжи
    «Спартак» пообещал помочь Промесу в получении российского паспорта
    Зарема оценила судейство в матче «Спартак» – «Сочи», упомянув «Зенит» 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:00
    Рекомендуем
    Комментарии100
    ...
    • ...
      Рейтинг: +225

      То ли ещё будет 29 минут назад

      При том, что Спартак играл почти убого (где надо сыграть попроще, они переигрывают, где надо проявить изобретательность, они тупят), всё-таки надо признать, что в этой игре появился один хороший плюс - сумели не просто отыграть на ноль, но и, за исключением пары моментов, не позволили больше ничего создать опасного у своих ворот. Думается, что это работа тренера в паузе. Правильно, на мой взгляд, что не поставили Джикию. Один в один он играет ещё ничего, но в коллективной игре он никакой (плохо видит поле, тормозит игру). Сегодня, на мой взгляд, у Спартака очень убедительно и солидно смотрелся Бабич, пожалуй, лучший игрок в матче (не потому что забил гол).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24308

      Persona_non_Grata > То ли ещё будет 17 минут назад

      Да, Бабич пока радует, надеюсь, что так и продолжит, чуть раньше надо выпускать было наверное Зиньковского, лишним был Мозес... Но многие игроки уезжали на игры сборной, надеюсь что всё же с составом серьезных просчетов у нас больше не будет ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Amorphis 51 минуту назад

      Вся команда в напряжении, надеюсь победа придаст импульс до побед в чемпионате

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Нужно разгонять РПЛ и создавать новый турнир ,на основе только игроков Росии, основанный на своих воспитанниках и без легионеров. Клубы должны быть само окупаемые а не на бюджетах регионов. ТАКОЙ ФУТБОЛ НЕ НУЖЕН В ТОМ ВИДЕ КАК СЕЙЧАС. Полнейшее гав но что игроки, что сборная. Стыдно за Страну, где есть деньги , но нет воли правительства.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10027

      САДЫЧОК > ZAITZEFF2011 54 минуты назад

      Иди играй во дворе !
      Кто , тебе мешает ?
      Что, у тебя, в голове? Скабеев?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1167

      ZAITZEFF2011 > САДЫЧОК 49 минут назад

      Какой интеллект и начитанность . Сиди и соси дальше.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24308

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 40 минут назад

      + Соловьев !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22228

      derrik2000 > Persona_non_Grata 24 минуты назад

      ты уже у каклов ???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24308

      Persona_non_Grata > derrik2000 14 минут назад

      Я уже покакал, так что поищи другого кто тебе нагадит в рот, извращенец !!! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6082

      Питерский князь 1 час назад

      Без слез не взгчнешь на срамтак.
      Стыдно за рыл...
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1783

      Спартач80 > Питерский князь 50 минут назад

      Жалобно скулишь, мразота педикулёзная, громче!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11657

      ivany4 1 час назад

      С нервной победой!
      Только мне показалось, что если Спартак быстро играет, то и мысли быстрее и интереснее работают. А как только начинают перекатывать мяч, после пяти касаний, то и соперник начинает уверенно себя чувствовать. Сегодня похоже коллективная игра, перевесила точность и количество ударов в створ ворот. Посмотрим что будет дальше.
      Всю игру пытался вспомнить, чем знаменит Чистяков, которого хвалили комментаторы, так и не вспомнил. Зато увидел степень допуска "силовой борьбы", который разрешает судья. Хорошо сказал комментатор, - за разговоры и за порванную футболку можно показать карточки, а дальше пусть хоть все себе переломают.))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      OtVinta 1 час назад

      Как можно было дно Мозеса не заменить в перерыве. Это полный ноль. Почему не заменили Промеса, который запорол два момента , а заменили Бонгонда, который хоть что-то пытался у себя на флаге сделать. Как по мне, Пруцев сильнее Зобнина. Именно Пруцев и Литвинов должны играть в опоре. Мартинс как ни странно , отыграл сегодня неплохо. Селихов …. Твоя команда обязана набирать три очка, а ты пять минут бутсы шнуруешь!!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24308

      Persona_non_Grata > OtVinta 35 минут назад

      Ну именно Промес отдал голевую передачу. Два момента не запорол, а хорошо сыграл вратарь, момнт запорол Медина, кстати после передачи Промеса... Про Летвинова уже было объяснение тренера, что же касаемо Зобнина - матч не провалил, а Пруцев не стабилен, впрочем как и ВСЕ игроки, но особенно СРЕДНЕЙ линии.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22228

      derrik2000 > Persona_non_Grata 26 минут назад

      х.уль ты лезешь ко всем, в каждой бочке затычка?
      рОтОм, рОтОм иди работай. ))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1783

      Спартач80 > derrik2000 13 минут назад

      Ипло своё тухлое завали, двуликий а.ну.с, и смени аву, тварина тупая.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22228

      derrik2000 > Спартач80 14 секунд назад

      Х.уи.лка, ты тоже здеся???
      Иди, обкончайся об эскортницу, падаль. ))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      The only one 1 час назад

      Не важно, как выигрывает, главное- искусственно созданный Сочи идёт ко дну.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +257

      ALEXMAN888 1 час назад

      С одним деревом в нападе, чемп не выйграть. Даже Бабич забивает. Нервный красную получит и... Хоть Николсона оставили бы, хотя такоеже бревно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2016

      Artemka444 1 час назад

      Чемпионская игра, ахахах

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19724

      NewLife > Artemka444 1 час назад

      "Ты веселый - расстреляю тебя последним"
      Ким Чен Ын
      ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34343

      oyabun 1 час назад

      Отдельно хотелось бы высказаться по решениям судьи. Наижепчайшие нарушения сочинцев были оценены только 1-й желтой карточкой, но не наказать демонстративно Соболева за какую то ерунду, которую никто так и не понял, он не преминул. А как снесли Промеса в концовке возле боковой?! По мнению судьи не стоит наказания. Очень похоже на то, что судьишку очень простимулировали вредить Спартаку как только можно.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19724

      NewLife > oyabun 1 час назад

      Нормальные судьи не должны закрывать глаза на намеренные фолы. Просто хейтеры в РФС увидели, что с Ахматом это прокатило и дали установку.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31015

      JTherry > NewLife 1 час назад

      РФС давно пора переименовать в РФП с заменой последнего слова - на "пе.де.рация" по Пескову...) судьи в наглую выходят "заряженными" на матчи Спартака, пропуская все фолы, ведутся грязные подковёрные игры не без помощи понятно кого..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2655

      ScarlettOgusania > oyabun 1 час назад

      с победой, Спартак! судьи с подобострастием лижут фармам бом.жей задницы, а потом на всех форумах удивлённо закатывают глаза - чегой-то в РПЛ такой футбол херовый, "неинтенсивный" ни разу?)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 