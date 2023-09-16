При том, что Спартак играл почти убого (где надо сыграть попроще, они переигрывают, где надо проявить изобретательность, они тупят), всё-таки надо признать, что в этой игре появился один хороший плюс - сумели не просто отыграть на ноль, но и, за исключением пары моментов, не позволили больше ничего создать опасного у своих ворот. Думается, что это работа тренера в паузе. Правильно, на мой взгляд, что не поставили Джикию. Один в один он играет ещё ничего, но в коллективной игре он никакой (плохо видит поле, тормозит игру). Сегодня, на мой взгляд, у Спартака очень убедительно и солидно смотрелся Бабич, пожалуй, лучший игрок в матче (не потому что забил гол).
«Спартак» в восьмом туре РПЛ победил «Сочи». Решающий гол у защитника-новичка Срджана Бабича.
С 85-й минуты «Спартак» был в большинстве, так как защитник гостей Ваня Дркушич травмировался и замен у главного тренера Дмитрия Хохлова больше не было.
«Спартак» поднялся на шестое место, «Сочи» остался 12-м.
У «Сочи» в девяти последних встречах одна победа в основное время.
Россия. РПЛ. 8-й тур
Спартак (Москва) – Сочи – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Бабич, 90+1.