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    • «Барселона» – «Бетис»: прогноз на матч 5 тура Примеры, 16 сентября

    «Барселона» – «Бетис»: прогноз на матч 5 тура Примеры, 16 сентября

    В субботу, 16 сентября, «Барселона» на своем поле сыграет с «Бетисом». Игра пройдет в рамках 5 тура розыгрыша Примеры. Поединок запланирован на 22:00 по московскому времени.

    «Барселона»

    Каталонцы в четырех турах Примеры набрали 10 очков, и идут на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на два балла. Команда забила восемь, и пропустила четыре гола. «Сине-гранатовые» выиграли три матча и один раз сыграли вничью в рамках нового розыгрыша Примеры.

    «Бетис»

    «Бетис» идет на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков. Команда забила и пропустила по пять голов. В активе коллектива две победы, а также одна ничья и одно поражение.

    Статистика

    В последних пяти очных встречах «Бетис» лишь однажды обыграл каталонцев. В остальных встречах побеждала «Барселона», наколотив в ворота соперника 10 голов, и пропустив 5 мячей.

    Наш прогноз на игру

    «Барса» неплохо стартовала в нынешнем розыгрыше Примеры, и идет практически без потерь очков. «Бетис» тоже выступает неплохо, но вряд ли «огурцы» смогут что-то противопоставить «сине-гранатовым», поэтому сделаем выбор в пользу «Барселоны». Наш прогноз – победа «Барселоны» (1.38).

    Источник: Бомбардир

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