Генич поддержал Слуцкого: «За фразу «19-летний дебил» теперь на год отстраняют от футбола?!»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскритиковал комитет РФС по этике за наказание для экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.

Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.

Комитет по этике отстранил Слуцкого от футбола на год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

«Не понимаю, за что?! Он даже адресно не обращался.

За фразу «какой-то 19-летний дебил» теперь на год (пусть и условно) отстраняют от футбола?!

Других забот у комитета по этике нет, конечно… «Судьбоносные» ребята», – написал Генич в телеграме.