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    • Генич поддержал Слуцкого: «За фразу «19-летний дебил» теперь на год отстраняют от футбола?!»

    Генич поддержал Слуцкого: «За фразу «19-летний дебил» теперь на год отстраняют от футбола?!»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскритиковал комитет РФС по этике за наказание для экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

    • Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.
    • Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.
    • Комитет по этике отстранил Слуцкого от футбола на год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

    «Не понимаю, за что?! Он даже адресно не обращался.

    За фразу «какой-то 19-летний дебил» теперь на год (пусть и условно) отстраняют от футбола?!

    Других забот у комитета по этике нет, конечно… «Судьбоносные» ребята», – написал Генич в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    Сегодня, 19:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1804

      balam 1 час назад

      за фразу-70 летний и посадить могут

      0
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      Рейтинг: +347

      Strig 1 час назад

      х@йнёй маятся ребята..

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