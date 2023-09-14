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  • Уткин заступился за Карпина после его скандальных слов: «Какое на хрен предательство?»

Уткин заступился за Карпина после его скандальных слов: «Какое на хрен предательство?»

14 сентября 2023, 16:59
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Журналист Василий Уткин отреагировал на резонансное заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После матча с Катаром (1:1) Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

«Я удивился тому, какое количество отзывов это вызвало.

Выживший из ума, как и многие на самом деле – ну, это бывает, ему 83 года – ветеран Владимир Пономарев из ЦСКА, кстати говоря, основной игрок сборной СССР 1966 года, той сборной, которая добилась наивысшего результата в истории нашей страны, как бы она ни называлась, – та сборная играла в полуфинале чемпионат мира, и больше она этого никогда не делала; так вот Владимир Пономарев, которого мы все много лет считали самым адекватным из всех ветеранов.

Ветеранам же скучно, они не востребованы и, как правило, бывают злы. Вот Тихонов биатлонист – мне кажется, он в своей шапке даже летом ходит.

И вот этот самый Владимир Пономарев, замечательный дядька, который мне лично когда-то объяснил одну простую вещь: сборная СССР некогда считалась чемпионом мира по товарищеским матчам. Так говорили, было такое выражение.

А почему? Да потому что были международные матчи, и платили премиальные в валюте, и это был эквивалент тех денег, за которые любой футболист сборной в клубе горбатился примерно месяц.

Вы можете все это переводить в деньги, в честь флага и слова гимна... В общем, нужна очень понятная мотивация. Это такое прямолинейное действие, и если ты не понимаешь ее сразу, то все у тебя более или менее валится из рук.

И вот Владимир Пономарев, ну очень пожилой человек, сказал глупость – назвал Карпина предателем родины. Как можно им быть, когда родина Пономарева, моя и Карпина, перестала существовать?

Ну ладно Пономарев. А вот Светлана Журова буквально недавно, еще 30 лет не прошло, была олимпийской чемпионкой в конькобежном спорте, выиграла свою золотую медаль героически. И вот проходит время, и она почему-то говорит, а чего бы нам не сыграть С КНДР, что нам мешает?

Да просто смысла это не имеет, Светлана. Давайте еще с КНДР устроим встречу по фигурному катанию – кого, как и на что это будет мотивировать, кого вдохновит?

Я к Карпину отношусь с большой симпатией. Он ведь уехал и добился успеха, вернулся, обогащенный большим опытом, и вот уже который год он работает в России. Ну вот как, спрашивается, можно рассматривать слова Карпина как призыв к массовому бегству из страны? Словно военнообязанных.

Да, если есть возможность, надо уезжать. Потому что любой в детстве мечтал попасть сперва в команду мастеров, потом в любимую команду. Все мечтают играть на более и более высоком уровне. Но сейчас наша страна не дает своим футболистам такой возможности. И не только футболистам. Что же делать, ложится и помирать?

Все это я говорю не для того, чтобы обидеть депутата Госдумы Журову или депутата Султана Хамзаева – он вообще говорит на все темы, я бы сказал, что это такая хорошая, отлаженная говорильная машина.

Я ведь сейчас на самом деле ссылаюсь на конституцию страны. Статья 27 Конституции РФ гарантирует каждому человеку право свободно передвигаться, выбирать место пребывания, жительства и выезжать из страны. Российским гражданам также гарантируется право беспрепятственно возвращаться в Россию. Это конституция!

Какое на хрен предательство?» – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

  • Карпин тренирует сборную России с 2021 года.
  • Национальная команда проводит только товарищеские матчи.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Уткин Василий
Комментарии (2)
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Анатолий-Побочин-google
1694757822
Я поддерживаю Уткина,наши депутаты будь то любой кто критикует,кого то вам не надоело свои е........Ки открывать и воздух гонять,встань и пойди сделай сам сделай лучше,
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ЗаЖиМ
1694773145
"...отлаженая говорильная машина..." - как красиво завуалировали слово " киздабол"...
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