«А нас тоже призовут?» Карпин – о вопросах игроков сборной России после мобилизации

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал матч, в котором игроки национальной команды не выкладывались при нем по максимуму.

По его словам, футболисты были встревожены информацией о частичной мобилизации, которую Владимир Путин объявил в сентябре 2022 года.

«Мое мнение: сборная выкладывается. Единственный раз после отстранения у меня были претензии к матчу с Кыргызстаном. Мы его выиграли, но у меня были претензии.

Но опять же, мы тогда первый раз собрались после отстранения, объявили мобилизацию, и разговоры у футболистов были только про это: «А нас тоже заберут, а нас призовут?» Можно понять», – сказал Карпин.