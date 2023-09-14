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    • «А нас тоже призовут?» Карпин – о вопросах игроков сборной России после мобилизации

    «А нас тоже призовут?» Карпин – о вопросах игроков сборной России после мобилизации

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал матч, в котором игроки национальной команды не выкладывались при нем по максимуму.

    По его словам, футболисты были встревожены информацией о частичной мобилизации, которую Владимир Путин объявил в сентябре 2022 года.

    «Мое мнение: сборная выкладывается. Единственный раз после отстранения у меня были претензии к матчу с Кыргызстаном. Мы его выиграли, но у меня были претензии.

    Но опять же, мы тогда первый раз собрались после отстранения, объявили мобилизацию, и разговоры у футболистов были только про это: «А нас тоже заберут, а нас призовут?» Можно понять», – сказал Карпин.

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    Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7287

      sochi-2013 28 минут назад

      Зажравшиеся ублюдки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12486

      BRO_football 36 минут назад

      Как раз-таки если не будете выкладываться по максимуму и выигрывать матчи, то призовут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6874

      Давид59 38 минут назад

      Похоже Карпина скоро сменит Губерниев. Он больше всех про футбол знает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +428

      Napaleon Banapart > Давид59 24 минуты назад

      Депутат Милонов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6874

      Давид59 > Napaleon Banapart 19 минут назад

      Тоже вариант

      0
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