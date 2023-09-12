«Спартак» и «Сочи» сыграют в матче 8-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 16 сентября.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
- Начало – в 19:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – ПФК «Сочи»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Спартак» – ПФК «Сочи»
- победа «Спартака» – 1.65
- ничья – 4.30
- победа «Сочи» – 5.20
Источник: Бомбардир