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    • Стали известны стартовые составы на матч Италия – Украина: 6-й тур отбора ЧЕ-2024

    Стали известны стартовые составы на матч Италия – Украина: 6-й тур отбора ЧЕ-2024

    Стартовые составы на матч Италия – Украина на матч 6-го тура отбора ЧЕ-2024. Игра пройдет в Италии, и начнется в 21:45 по мск.

    Италия: Доннарума, Ди Лоренцо, Димарко, Скальвини, Бастони, Локателли, Барелла, Фраттези, Распадори, Дзакканьи, Дзаньоло.

    Главный тренер: Лучано Спаллетти

    Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Кривцов, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко, Судаков, Цыганков, Зинченко, Довбик.

    Главный тренер: Сергей Ребров

    Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».

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    Италия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023
    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1768

      Спартач80 1 час назад

      Каклы будут унижены!

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      Рейтинг: +5977

      Питерский князь 2 часа назад

      Я каждый день говорю нормальные слова, матные и слово Украина.
      Не порядок, третий лишний. Пора уже закрывать слово Украина к е.п.ени фени!

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