Стартовые составы на матч Италия – Украина на матч 6-го тура отбора ЧЕ-2024. Игра пройдет в Италии, и начнется в 21:45 по мск.

Италия: Доннарума, Ди Лоренцо, Димарко, Скальвини, Бастони, Локателли, Барелла, Фраттези, Распадори, Дзакканьи, Дзаньоло.

Главный тренер: Лучано Спаллетти

Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Кривцов, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко, Судаков, Цыганков, Зинченко, Довбик.

Главный тренер: Сергей Ребров

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».