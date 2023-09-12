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    • Италия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    Италия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Италия – Украина, 6 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Италия: Доннарума, Ди Лоренцо, Димарко, Скальвини, Бастони, Локателли, Барелла, Фраттези, Распадори, Дзакканьи, Дзаньоло.

    Главный тренер: Лучано Спаллетти

    Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Кривцов, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко, Судаков, Цыганков, Зинченко, Довбик.

    Главный тренер: Сергей Ребров

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Италия – Украина

    Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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