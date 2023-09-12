Смотреть прямую трансляцию матча Италия – Украина, 6 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Италия: Доннарума, Ди Лоренцо, Димарко, Скальвини, Бастони, Локателли, Барелла, Фраттези, Распадори, Дзакканьи, Дзаньоло.

Главный тренер: Лучано Спаллетти

Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Кривцов, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко, Судаков, Цыганков, Зинченко, Довбик.

Главный тренер: Сергей Ребров

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Италия – Украина

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет».