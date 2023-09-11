Матч сборной Армении в отборе Евро-2024 прерывался из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха

главное проиграли! старались , умирали на поле, из-за этого много ошибок на фоне усталости. Когда не устали они делают пасы хорошие, а тут куча ошибок, ноги не слушаются! класс хорватов выше и они смотрелись гораздо свежее.
Армения дома проиграла Хорватии (0:1) в 6-м туре отборочного турнира Евро-2024.
Во время первого тайма матч был приостановлен примерно на минуту.
Судья Клеман Турпен сделал паузу, когда над полем пролетел дрон с флагом Нагорного Карабаха.
- Азербайджан и Армения конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
- С декабря 2022 года регион находится в транспортной блокаде.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»