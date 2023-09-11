Матч сборной Армении в отборе Евро-2024 прерывался из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха

Армения дома проиграла Хорватии (0:1) в 6-м туре отборочного турнира Евро-2024.
Во время первого тайма матч был приостановлен примерно на минуту.
Судья Клеман Турпен сделал паузу, когда над полем пролетел дрон с флагом Нагорного Карабаха.
- Азербайджан и Армения конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
- С декабря 2022 года регион находится в транспортной блокаде.
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Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Источник: «Бомбардир»