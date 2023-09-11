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    • Матч сборной Армении в отборе Евро-2024 прерывался из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха

    Матч сборной Армении в отборе Евро-2024 прерывался из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха

    Армения дома проиграла Хорватии (0:1) в 6-м туре отборочного турнира Евро-2024.

    Во время первого тайма матч был приостановлен примерно на минуту.

    Судья Клеман Турпен сделал паузу, когда над полем пролетел дрон с флагом Нагорного Карабаха.

    • Азербайджан и Армения конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
    • С декабря 2022 года регион находится в транспортной блокаде.

    Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5015

      Ziklop 1 час назад

      главное проиграли! старались , умирали на поле, из-за этого много ошибок на фоне усталости. Когда не устали они делают пасы хорошие, а тут куча ошибок, ноги не слушаются! класс хорватов выше и они смотрелись гораздо свежее.

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