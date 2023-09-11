Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо – «Акрон», 9 тур Первой лиги на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 11 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени.

Предполагаемые составы команд:

«Торпедо: Бабурин, Шляков, Калугин, Бородин, Юзепчук, Енин, Усанов, Чурин, Рейна, Гонгадзе, Манелов.

Главный тренер: Пеп Клотет

«Акрон»: Волков, Данилов, Конюхов, Анжелкович, Песегов, Чудин, Савичев, Хубаев, Понсе, Килин, Азаров.

Главный тренер: Евгений Калешин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Торпедо – «Акрон»

Прямой эфир встречи пройдет на канале «Матч Премьер», игру также будет транслировать «Фонбет».