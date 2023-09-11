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    • «Торпедо – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2023

    «Торпедо – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо – «Акрон», 9 тур Первой лиги на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 11 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Предполагаемые составы команд:

    «Торпедо: Бабурин, Шляков, Калугин, Бородин, Юзепчук, Енин, Усанов, Чурин, Рейна, Гонгадзе, Манелов.

    Главный тренер: Пеп Клотет

    «Акрон»: Волков, Данилов, Конюхов, Анжелкович, Песегов, Чудин, Савичев, Хубаев, Понсе, Килин, Азаров.

    Главный тренер: Евгений Калешин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Торпедо – «Акрон»

    Прямой эфир встречи пройдет на канале «Матч Премьер», игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: «Бомбардир»

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