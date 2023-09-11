Каррера объяснил свою популярность в России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о том, как к нему относятся россияне.

– Вы не работаете в России уже 5 лет, но вас помнят и любят – в матче легенд трибуна скандировала несколько раз вашу фамилию. Вы удивлены?

– Рад и польщен тому, что мне болельщики дали в прошлом и дают сейчас. Я очень польщен.

– С чем связываете свою популярность в России?

– Ответ самый простой – я победил. Сделал то, чего болельщики хотят от своей команды. Тренеров помнят за их победы. Если побеждаешь – ты молодец, не побеждаешь – плохой тренер.

За кулисами есть много нюансов, сложностей, но тренера помнят за его победы. Есть результат – ты в истории.