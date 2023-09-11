Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Каррера объяснил свою популярность в России

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о том, как к нему относятся россияне.

    – Вы не работаете в России уже 5 лет, но вас помнят и любят – в матче легенд трибуна скандировала несколько раз вашу фамилию. Вы удивлены?

    – Рад и польщен тому, что мне болельщики дали в прошлом и дают сейчас. Я очень польщен.

    – С чем связываете свою популярность в России?

    – Ответ самый простой – я победил. Сделал то, чего болельщики хотят от своей команды. Тренеров помнят за их победы. Если побеждаешь – ты молодец, не побеждаешь – плохой тренер.

    За кулисами есть много нюансов, сложностей, но тренера помнят за его победы. Есть результат – ты в истории.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • Он привел команду к чемпионству в сезоне-2016/17.
    • Последним местом работы итальянца был «Бари».

    Новости по теме
    Стало известно, из-за кого Глушаков пропустил матч памяти Цымбаларя
    Каррера отказался оценивать работу Абаскаля в «Спартаке» 1
    Каррера: «Я бы и сейчас отстранил Глушакова и Ещенко за лайки» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:16
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 