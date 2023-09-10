Смотреть прямую трансляцию матча Ирландия – Нидерланды, 6 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Ирландия: Базуну, Даффи, Иган, Доэрти, Коллинс, Каллен, Браун, Макклин, Найт, Ида, Огбене
Главный тренер: Стивен Кенни
Нидерланды: Флеккен, де Лигт, ван Дейк, Аке, Блинд, Думфрис, де Йонг, Гакпо, Мален, Симонс, Виффер
Главный тренер: Рональд Куман
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Ирландия – Нидерланды
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Спортбокс