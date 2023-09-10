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    • Президент Казахстана поругал сборную после выхода в лидеры группы отбора Евро-2024

    Президент Казахстана поругал сборную после выхода в лидеры группы отбора Евро-2024

    Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, зашел в раздевалку команды после матча шестого тура отбора Евро-2024 против Северной Ирландии (1:0).

    «Президент поздравил. Это большая честь, что он посетил матч и раздевалку. Пожелал удачи, немного поругал. Сказал подтягивать физическое состояние. Я сказал, что займусь этим.

    Спасибо президенту за его внимание», – сказал главный тренер Казахстана Магомед Адиев.

    • Казахстан вышел в лидеры группы.
    • Адиева летом хотел заполучить «Ахмат».
    • Тренер работал в РПЛ с «Анжи».

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    Источник: телеграм-канал «МПН | Маркетинг Последней Надежды»

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    Сегодня, 19:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +68964

      portero 1 час назад

      Адиев знает что "светнесущего" надо поблагодарить, за любую ерись что он несёт....
      Иначе снимут с должности, ну хоть голову сейчас прилюдно не снимают, уже хорошо...

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      Рейтинг: +84

      ramblernasheveverything > portero 1 час назад

      "светнесущего" нет уже.Ты выпал из мониторига кейса )))

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      Рейтинг: +5951

      Питерский князь 2 часа назад

      В топку этого президента.
      Президурок!

      0
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      Рейтинг: +84

      ramblernasheveverything > Питерский князь 59 минут назад

      Опять бухой там.

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