Президент Казахстана поругал сборную после выхода в лидеры группы отбора Евро-2024

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, зашел в раздевалку команды после матча шестого тура отбора Евро-2024 против Северной Ирландии (1:0).
«Президент поздравил. Это большая честь, что он посетил матч и раздевалку. Пожелал удачи, немного поругал. Сказал подтягивать физическое состояние. Я сказал, что займусь этим.
Спасибо президенту за его внимание», – сказал главный тренер Казахстана Магомед Адиев.
- Казахстан вышел в лидеры группы.
- Адиева летом хотел заполучить «Ахмат».
- Тренер работал в РПЛ с «Анжи».