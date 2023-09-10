Стартовые составы на матч Казахстан – Северная Ирландия на матч 6-го тура отбора ЧЕ-2024. Игра пройдет в Астане, и начнется в 16:00 по мск.

Казахстан: Шацкий, Алип, Марочкин, Быстров, Вороговский, Тапалов, Тагыберген, Зайнутдинов, Оразов, Бейсебеков, Самородов

Главный тренер: Магомед Адиев

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Эванс, Макнейр, Баллард, Хьюм, Сэйвилл, McMenamin, Кеннеди, Макканн, Чарльз, Вашингтон

Главный тренер: Майкл О'Нилл

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».