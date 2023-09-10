Смотреть прямую трансляцию матча Казахстан – Северная Ирландия, 6 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2023, в 16:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Казахстан: Шацкий, Алип, Марочкин, Быстров, Вороговский, Тапалов, Тагыберген, Зайнутдинов, Оразов, Бейсебеков, Самородов
Главный тренер: Магомед Адиев
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Эванс, Макнейр, Баллард, Хьюм, Сэйвилл, McMenamin, Кеннеди, Макканн, Чарльз, Вашингтон
Главный тренер: Майкл О'Нилл
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Казахстан – Северная Ирландия
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Бомбардир