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    • Казахстан – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2023

    Казахстан – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Казахстан – Северная Ирландия, 6 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2023, в 16:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Казахстан: Шацкий, Алип, Марочкин, Быстров, Вороговский, Тапалов, Тагыберген, Зайнутдинов, Оразов, Бейсебеков, Самородов

    Главный тренер: Магомед Адиев

    Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Эванс, Макнейр, Баллард, Хьюм, Сэйвилл, McMenamin, Кеннеди, Макканн, Чарльз, Вашингтон

    Главный тренер: Майкл О'Нилл

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Казахстан – Северная Ирландия

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

    Источник: Бомбардир

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