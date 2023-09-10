Стало известно, из-за кого Глушаков пропустил матч памяти Цымбаларя

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не поучаствовал в матче памяти Ильи Цымбаларя из-за Массимо Карреры, который на игре был тренером сборной мира.
«У Глушакова и Карреры не самые лучшие отношения, также у Дениса был конфликт с фанатами», – объяснил источник причину отсутствия Глушакова.
- Накануне Денис намекнул, что ему запретили участвовать в матче.
- Легенды «Спартака» победили сборную мира (2:1).
- Встреча прошла на «Открытие Арене».
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Источник: «Матч ТВ»