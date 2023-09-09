Смотреть прямую трансляцию матча Украина – Англия, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Миколенко, Матвиенко, Степаненко, Судаков, Зинченко, Яремчук, Мудрик, Цыганков.

Главный тренер: Сергей Ребров

Англия: Пикфорд, Уокер, Чилуэлл, Гэи, Магуайр, Райс, Хендерсон, Беллингем, Сака, Кейн, Мэддисон.

Главный тренер: Гарет Саутгейт

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Украина – Англия

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет».