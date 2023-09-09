Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Украина – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    Украина – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Украина – Англия, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Миколенко, Матвиенко, Степаненко, Судаков, Зинченко, Яремчук, Мудрик, Цыганков.

    Главный тренер: Сергей Ребров

    Англия: Пикфорд, Уокер, Чилуэлл, Гэи, Магуайр, Райс, Хендерсон, Беллингем, Сака, Кейн, Мэддисон.

    Главный тренер: Гарет Саутгейт

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Украина – Англия

    Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет».

    Новости по теме
    Стали известны стартовые составы на матч Украина – Англия: 5-й тур отбора ЧЕ-2024 2
    Где смотреть матч Украина – Англия: во сколько прямая трансляция матча, отбор ЧЕ 2024 9 сентября
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 