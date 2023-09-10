Зинченко прокомментировал ничью Украины с Англией

Футболист сборной Украины Александр Зинченко оценил ничью с Англией (1:1) в пятом туре отбора Евро-2024.

У Зинченко гол.

Он выступает в Англии за «Арсенал».

Обе команды идут в зоне выхода на Евро.

«Для нас это поразительный результат. Англия – одна из лучших в мире команд. Мы осознавали то, что будет тяжело и большую часть времени нам предстоит держать оборону, но мы справились.

Мой гол? Было изумительное командное взаимодействие справа. Я постарался успеть в ту точку, в которой и должен был быть. Чуточку мне повезло. Атмосфера была невероятной. Конечно, мы могли сыграть лучше, но против такой английской команды это сложно», – сказал украинец.