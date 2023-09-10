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    Зинченко прокомментировал ничью Украины с Англией

    Футболист сборной Украины Александр Зинченко оценил ничью с Англией (1:1) в пятом туре отбора Евро-2024.

    • У Зинченко гол.
    • Он выступает в Англии за «Арсенал».
    • Обе команды идут в зоне выхода на Евро.

    «Для нас это поразительный результат. Англия – одна из лучших в мире команд. Мы осознавали то, что будет тяжело и большую часть времени нам предстоит держать оборону, но мы справились.

    Мой гол? Было изумительное командное взаимодействие справа. Я постарался успеть в ту точку, в которой и должен был быть. Чуточку мне повезло. Атмосфера была невероятной. Конечно, мы могли сыграть лучше, но против такой английской команды это сложно», – сказал украинец.

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 16:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16212

      Алексей З 5 часов назад

      Всё правильно и объективно.
      Местным длббам хочется посоветовать, игру обсуждайте , а не пляшите от национальности.
      Украинцы сыграли вничью с Ангией , а мы с молодёжкой Египта.
      Вот над чем надо стебаться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +209

      Amorphis 6 часов назад

      Аля Зенит Оренбург (Сочи)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1872

      Таврида 6 часов назад

      Везенье закончится и Зинченко опять будет там откуда вылез - в свинарнике.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6246

      fakeid 6 часов назад

      заплакал хоть?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +19800

      ilichkadr > fakeid 6 часов назад

      Рыдание перенеслось в раздевалку.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      ramblernasheveverything 6 часов назад

      Красава Александр Зинченко !

      3
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