Отбор Евро-2024. Испания порвала Грузию (7:1), у 16-летнего Ямаля гол в дебютном матче, у Мораты хет-трик

Сборная Испании в пятом туре отбора Евро-2024 крупно победила Грузию. Испанцы забили в Тбилиси семь голов.

У Испании отличился вышедший на замену Ламин Ямаль. 16-летний воспитанник «Барселоны» забил в дебютном матче за сборную.

Испания поднялась в группе на второе место, Грузия опустилась на четвертое.

Отбор Евро-2024. Группа А. 5-й тур

Грузия – Испания – 1:7 (0:4)

Голы: 0:1 – Мората, 22; 0:2 – Кверквелия, 27 (в свои ворота); 0:3 – Ольмо, 38; 0:4 – Мората, 40; 1:4 – Чакветадзе, 49; 1:5 – Мората, 66; 1:6 – Уильямс, 68; 1:7 – Ямаль, 74.

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