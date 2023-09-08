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    • Отбор Евро-2024. Испания порвала Грузию (7:1), у 16-летнего Ямаля гол в дебютном матче, у Мораты хет-трик

    Отбор Евро-2024. Испания порвала Грузию (7:1), у 16-летнего Ямаля гол в дебютном матче, у Мораты хет-трик

    Сборная Испании в пятом туре отбора Евро-2024 крупно победила Грузию. Испанцы забили в Тбилиси семь голов.

    У Испании отличился вышедший на замену Ламин Ямаль. 16-летний воспитанник «Барселоны» забил в дебютном матче за сборную.

    Испания поднялась в группе на второе место, Грузия опустилась на четвертое.

    Отбор Евро-2024. Группа А. 5-й тур

    Грузия – Испания – 1:7 (0:4)

    Голы: 0:1 – Мората, 22; 0:2 – Кверквелия, 27 (в свои ворота); 0:3 – Ольмо, 38; 0:4 – Мората, 40; 1:4 – Чакветадзе, 49; 1:5 – Мората, 66; 1:6 – Уильямс, 68; 1:7 – Ямаль, 74.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.09.2023 20:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16152

      Алексей З 10 часов назад

      Бенефис Кверквелия, пора заканчивать.

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