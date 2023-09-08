Врач сборной России отчитался о состоянии здоровья Пиняева

Врач сборной России Михаил Вартапетов рассказал, здоров ли вингер «Локомотива» Сергей Пиняев.
– С Пиняевым все в порядке. Его проблемы со здоровьем не носят глобальный характер. Валерий Георгиевич [Карпин] был прав, когда сказал, что мы не хотим рисковать.
Но это не означает, что у Пиняева есть травмы, которые не позволят ему сыграть в ближайших матчах. Это очень мелкие проблемы, поэтому, все взвесив, мы решили, что ему лучше пока индивидуально тренироваться.
– С чем связаны проблемы?
– Есть риск того, что идет перегрузочный процесс. Действительно, ничего серьезного нет. Удивился такой реакции «Локомотива». Тут нет предмета для обсуждения.
- 18-летний Пиняев в новом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 10 матчах.
- Сбор национальной сборной России продлится до 12 сентября.
Источник: Sport24