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    • Врач сборной России отчитался о состоянии здоровья Пиняева

    Врач сборной России отчитался о состоянии здоровья Пиняева

    Врач сборной России Михаил Вартапетов рассказал, здоров ли вингер «Локомотива» Сергей Пиняев.

    – С Пиняевым все в порядке. Его проблемы со здоровьем не носят глобальный характер. Валерий Георгиевич [Карпин] был прав, когда сказал, что мы не хотим рисковать.

    Но это не означает, что у Пиняева есть травмы, которые не позволят ему сыграть в ближайших матчах. Это очень мелкие проблемы, поэтому, все взвесив, мы решили, что ему лучше пока индивидуально тренироваться.

    – С чем связаны проблемы?

    – Есть риск того, что идет перегрузочный процесс. Действительно, ничего серьезного нет. Удивился такой реакции «Локомотива». Тут нет предмета для обсуждения.

    • 18-летний Пиняев в новом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 10 матчах.
    • Сбор национальной сборной России продлится до 12 сентября.

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    Источник: Sport24

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