Врач сборной России отчитался о состоянии здоровья Пиняева

Врач сборной России Михаил Вартапетов рассказал, здоров ли вингер «Локомотива» Сергей Пиняев.

– С Пиняевым все в порядке. Его проблемы со здоровьем не носят глобальный характер. Валерий Георгиевич [Карпин] был прав, когда сказал, что мы не хотим рисковать.

Но это не означает, что у Пиняева есть травмы, которые не позволят ему сыграть в ближайших матчах. Это очень мелкие проблемы, поэтому, все взвесив, мы решили, что ему лучше пока индивидуально тренироваться.

– С чем связаны проблемы?

– Есть риск того, что идет перегрузочный процесс. Действительно, ничего серьезного нет. Удивился такой реакции «Локомотива». Тут нет предмета для обсуждения.