Сафонов: «Не смотрю футбол – только РПЛ»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, почему почти не следит за футболом.

– У вас много людей берут автографы. Когда вы последний раз брали у кого-то автограф?

– По-моему, я никогда в жизни не брал ни у кого автограф. Даже у футболистов. Я никогда не следил за футболом и сейчас не слежу.

– Не смотрите футбол?

– Практически нет. И никем не интересовался.

– Вы шутите.

– Нет. Я уже это говорил, и не раз. Я смотрю только РПЛ сейчас. Самые крупные матчи, естественно, смотрю, но за другими лигами не слежу.

– Потому что в жизни и так много футбола?

– Не знаю. Неинтересно.