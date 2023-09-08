Сафонов: «Не смотрю футбол – только РПЛ»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, почему почти не следит за футболом.
– У вас много людей берут автографы. Когда вы последний раз брали у кого-то автограф?
– По-моему, я никогда в жизни не брал ни у кого автограф. Даже у футболистов. Я никогда не следил за футболом и сейчас не слежу.
– Не смотрите футбол?
– Практически нет. И никем не интересовался.
– Вы шутите.
– Нет. Я уже это говорил, и не раз. Я смотрю только РПЛ сейчас. Самые крупные матчи, естественно, смотрю, но за другими лигами не слежу.
– Потому что в жизни и так много футбола?
– Не знаю. Неинтересно.
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- За главную команду он провел 152 матча и пропустил 183 гола.
- Рыночная стоимость футболиста – 16 млн евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»