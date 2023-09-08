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    Сафонов: «Не смотрю футбол – только РПЛ»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, почему почти не следит за футболом.

    – У вас много людей берут автографы. Когда вы последний раз брали у кого-то автограф?

    – По-моему, я никогда в жизни не брал ни у кого автограф. Даже у футболистов. Я никогда не следил за футболом и сейчас не слежу.

    – Не смотрите футбол?

    – Практически нет. И никем не интересовался.

    – Вы шутите.

    – Нет. Я уже это говорил, и не раз. Я смотрю только РПЛ сейчас. Самые крупные матчи, естественно, смотрю, но за другими лигами не слежу.

    – Потому что в жизни и так много футбола?

    – Не знаю. Неинтересно.

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду он провел 152 матча и пропустил 183 гола.
    • Рыночная стоимость футболиста – 16 млн евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25120

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Некогда, всё время уходит на выращивание усов. )

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11828

      alp 1 час назад

      правильно. рпл - это не футбол

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