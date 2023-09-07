Балотелли: «Я получал более выгодное предложение, чем сейчас платят в Саудовской Аравии»

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Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли вспомнил, как его приглашали в Китай.
«Саудовская Аравия? В свое время я получал более выгодное предложение из Китая. Но я отказался. Решил играть в футбол и остаться в «Марселе», – рассказал Балотелли.
- Сейчас скандальный нападающий выступает за швейцарский «Сьон».
- Ранее он поиграл за «Адана Демирспор», «Монцу», «Брешию», «Марсель», «Ниццу», «Ливерпуль», «Милан», «Манчестер Сити» и «Интер».