Балотелли: «Я получал более выгодное предложение, чем сейчас платят в Саудовской Аравии»

Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли вспомнил, как его приглашали в Китай.

«Саудовская Аравия? В свое время я получал более выгодное предложение из Китая. Но я отказался. Решил играть в футбол и остаться в «Марселе», – рассказал Балотелли.