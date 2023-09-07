Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Балотелли: «Я получал более выгодное предложение, чем сейчас платят в Саудовской Аравии»

    Балотелли: «Я получал более выгодное предложение, чем сейчас платят в Саудовской Аравии»

    Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли вспомнил, как его приглашали в Китай.

    «Саудовская Аравия? В свое время я получал более выгодное предложение из Китая. Но я отказался. Решил играть в футбол и остаться в «Марселе», – рассказал Балотелли.

    Новости по теме
    «Сьон» с Балотелли вылетел из высшей лиги
    Балотелли: «Я виноват, что у Месси и Роналду так много «Золотых мячей» 5
    «Может, это был Балотелли или Мане»: агент Бальде отреагировал на информацию, что игрок курил на вечеринке перед матчем с «Уралом» 5
    Источник: Corriere dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4987

      Ziklop 6 часов назад

      теперь у тебя репутация, тупого игрока с заё.бами. никто тебе много не будет платить!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1793

      Benifacto > Ziklop 6 часов назад

      да он про то что эхххххх....почему тогда саудиты не раскидывались фантиками)))))
      буратино был тупой....тупой как дрова.....дрова....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 