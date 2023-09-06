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    • Нидерланды – Греция: прогноз на матч 5 тура отбора ЧЕ-2024, 7 сентября

    Нидерланды – Греция: прогноз на матч 5 тура отбора ЧЕ-2024, 7 сентября

    В 5 туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе B сыграют сборные Нидерландов и Греции. Игра пройдет в Эйндховене, и состоится 7 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по мск.

    Нидерланды

    Сборная Нидерландов невыразительно стартовала в отборочном турнире. «Оранжевые» с тремя баллами идут на четвертом месте. Впрочем, у подопечных Кумана в активе только два сыгранных матча – со сборной Франции (0:4), и сборной Гибралтара (3:0).

    Греция

    Греки с 6 баллами занимают второе место в турнирной таблице. Команда обыграла Гибралтар (3:0), затем победила Ирландию (2:1), но уступила Франции (0:1). В активе «эллинов» 5 забитых, и 2 пропущенных гола.

    Статистика

    История противостояния сборных насчитывает 9 игр. В предыдущих пяти были зафиксированы следующие результаты:

    • 01.09.2016 Нидерланды – Греция 1:2;
    • 28.04.2004 Нидерланды – Греция 4:0;
    • 04.12.1991 Греция – Нидерланды 0:2;
    • 21.11.1990 Нидерланды – Греция 2:0;
    • 16.12.1987 Греция – Нидерланды 0:3.

    Наш прогноз на игру

    Сборная Греции берет свои очки за счет стабильности выступления, но игра с по-настоящему топовым соперником закончилась для «эллинов» поражением. Нидерланды не особо уверенно стартовали в отборе, но у подопечных Кумана лишь 2 сыгранных матча. Вероятно, «оранжевые» в упорной борьбе вырвут победу в матче с Грецией. Наш прогноз – победа сборной Нидерландов (1.45).

    Источник: Бомбардир

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    06.09.2023 22:49
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