В 5 туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе B сыграют сборные Нидерландов и Греции. Игра пройдет в Эйндховене, и состоится 7 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по мск.

Нидерланды

Сборная Нидерландов невыразительно стартовала в отборочном турнире. «Оранжевые» с тремя баллами идут на четвертом месте. Впрочем, у подопечных Кумана в активе только два сыгранных матча – со сборной Франции (0:4), и сборной Гибралтара (3:0).

Греция

Греки с 6 баллами занимают второе место в турнирной таблице. Команда обыграла Гибралтар (3:0), затем победила Ирландию (2:1), но уступила Франции (0:1). В активе «эллинов» 5 забитых, и 2 пропущенных гола.

Статистика

История противостояния сборных насчитывает 9 игр. В предыдущих пяти были зафиксированы следующие результаты:

01.09.2016 Нидерланды – Греция 1:2;

28.04.2004 Нидерланды – Греция 4:0;

04.12.1991 Греция – Нидерланды 0:2;

21.11.1990 Нидерланды – Греция 2:0;

16.12.1987 Греция – Нидерланды 0:3.

Наш прогноз на игру

Сборная Греции берет свои очки за счет стабильности выступления, но игра с по-настоящему топовым соперником закончилась для «эллинов» поражением. Нидерланды не особо уверенно стартовали в отборе, но у подопечных Кумана лишь 2 сыгранных матча. Вероятно, «оранжевые» в упорной борьбе вырвут победу в матче с Грецией. Наш прогноз – победа сборной Нидерландов (1.45).